Od nové fotbalové sezony se bude méně pískat ruka a ubyde zásahů od videa

Praha - Od nadcházející fotbalové sezony se bude méně pískat ruka. Pravidlo, které prošlo od 1. července úpravou, by mělo být srozumitelnější pro veřejnost, nově například budou platit góly poté, co spoluhráč střelce branky zahrál neúmyslně rukou. Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR chce také v první lize po vzoru nedávného mistrovství Evropy méně zásahů od videorozhodčích.

Pravidlo o nedovolené hře rukou bylo dlouhou dobu nejednoznačné a dávalo rozhodčím poměrně velký prostor pro jejich vlastní výklad. Od nové sezony by se to mělo změnit. Ruka se bude pískat ve třech modelových situacích. Pokud půjde o úmyslné hraní rukou a pohyb proti míči, pokud ruka nepřirozeně zvětší objem hráče a bude zjevně od těla a pokud dá střelec branky gól bezprostředně poté, co ho balon zasáhl do ruky.

"Čekáme, že se bude méně pískat ruka. Nejen v pokutovém území, ale obecně. Je snaha to pravidlo co nejvíce zjednodušit a zužovat mantinely. Aby rozhodčí měli co nejmenší prostor pro jejich vlastní výklad situací," řekl na setkání s novináři předseda nové komise rozhodčích Radek Příhoda.

"Ruka není, pokud odpovídá pohybu těla, což je revoluce v tom pravidle. Další změnou je, že pokud spoluhráč zahraje rukou, kterou má u těla a samotná ta hra rukou není podle pravidel ruka, tak ten střelec může skórovat," vysvětil Příhoda.

Za nedovolenou hru nebude považována ruka také v případě, že si ji hráč při snaze hrát míč nastřelí, ať už od nohy nebo od hlavy. Výjimkou budou pouze situace, při kterých by bezprostředně poté vstřelil branku. Pokud ho míč trefí do ruky a nepůjde o nedovolenou hru, bude branka v případě, že například před jejím dosažením provede několik kliček, platit.

Větší plynulosti by mělo pomoci i méně intervencí od videorozhodčího (VAR). V minulosti v lize technologie zasahovala až příliš často a někdy dokonce v rozporu s protokolem hledala "lepší řešení". Komise se chce inspirovat bezchybnými výkony VAR na uplynulém Euru.

"Chceme, aby VAR vstupoval opravdu jen ve zjevných situacích. Vracíme se k tomu, co jsme viděli na Euru. Chceme zodpovědnost a výkony po rozhodčích na hřišti a VAR aby se stal pomocníkem. Aby do toho méně vstupoval," uvedl Příhoda.

Věří, že rozhodčí nepodlehnou tlaku především větších klubů a při práci s videem budou avizovaný metr držet. "S tím počítáme, že to někdy kluby budou chtít. Ale my se budeme chtít držet v těch mantinelech. Myslím, že to pro rozhodčí nebude nějaké těžké. Měli jsme třídenní seminář, tam jsme si plno situací vysvětlili a probrali. Myslím, že rozhodčí vědí, co po nich chceme a měli by tak postupovat. Ale to ukážou až první kola," řekl Příhoda s tím, že VAR by měl být na všech osmi zápasech ligového kola.

V nejvyšší soutěži zatím stále chybí takzvaná kalibrovaná čára pro posuzování ofsajdů. "Je to samozřejmě o finančních prostředcích. Myslíme si, že česká liga je soutěž, který by si kalibrovanou čáru zasloužila. Jako komise rozhodčích budeme apelovat na to, abychom tu čáru co nejdříve měli, jestli to bude možné. Usnadnilo by to rozhodování všem," uvedl Příhoda.

"Co mám informace od pana Bárty (člena komise rozhodčích za LFA), první počáteční investice je asi 40 milionů korun. Je to licence na čtyři roky. Potom by byla další licence kolem 10 milionů," řekl Příhoda. "V optimálním případě by to bylo od jarní části sezony, ale to není otázka na nás," dodal bývalý ligový sudí.