Od neděle přestanou jezdit České dráhy do Německa

Praha - České dráhy (ČD) o tomto víkendu obousměrně přeruší provoz všech vlaků mezi Českou republikou a Německem, a to do odvolání. Kromě mezistátních expresů nebudou jezdit ani regionální spoje do Bavorska a Saska. Důvodem jsou protiepidemická opatření německých úřadů, uvedly dráhy v tiskové zprávě. Německý dopravce Deutsche Bahn kvůli přísnějšímu epidemickému hodnocení Česka od neděle pozastaví dálkové spoje linky EC mezi Berlínem a Prahou.

V dálkové dopravě se bude přerušení spojů týkat linky z Prahy do Berlína a Hamburku i linky z Prahy do Mnichova. Doprava na nich bude postupně utlumena v sobotu. Od neděle 14. února přestanou mezistátní vlaky jezdit úplně.

Regionální vlaky přestanou jezdit přes česko-německé hranice od neděle. Většina z těchto spojů ale bude zachována ve vnitrostátních úsecích.

Jak dlouho bude železniční spojení Česka s Německem přerušeno, není zatím jasné. "Přesný termín obnovení provozu bude záviset na vývoji ochranných opatření německé strany a vývoji epidemie covidu-19 v České republice," uvedly ČD. Dopravce zároveň přislíbil, že v koordinaci s ministerstvem dopravy posílí souběžné vnitrostátní dálkové linky, aby měly dostatečnou kapacitu.

Na lince Ex5 z Prahy přes Děčín do Berlína a Hamburku už v sobotu 13. února nepojedou spoje EC 176, 174 a 378. Vlak EC 172 Hungaria pojede pouze mezi Budapeští a Prahou. V českém hlavním městě skočí jízdu i vlak railjet 256 z rakouského Grazu. Ve směru z Německa v sobotu 13. února ještě přijedou do Česka vlaky railjet 257, EC 173, 379, 177 a 179.

Od neděle bude provoz linky Ex5 zcela přerušen, a to v celé trase. Cestující z Prahy do Ústí nad Labem a Děčína budou moci využít vlaky na linkách R15 a R20.

Od neděle nebudou jezdit do Německa ani spoje ČD na lince Ex6, a to v úseku mezi Plzní a Mnichovem. "V úseku Praha - Plzeň zůstanou v platnosti stávající omezení," uvádějí dráhy.

Kromě dvou expresních linek bude od neděle omezena rovněž rychlíková linka R29 z Chebu do Norimberka.

Německo s účinností od neděle považuje Českou republiku za oblast s vysokým výskytem mutací koronaviru. Dnes to oficiálně oznámil berlínský Institut Roberta Kocha, který je správcem německého seznamu epidemicky rizikových zemí. Od neděle zároveň obnoví Německo na pomezí s Českem stálé hraniční kontroly a ještě více zpřísní podmínky pro příjezd ze zahraničí. Týkat se to bude především pendlerů, překračovat hranice budou smět zřejmě jen pracovníci v kritické infrastruktuře, jako jsou zdravotníci či dopravci zboží.