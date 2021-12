Od ledna se zvýší náhrady za ztrátu výdělku a pracovní úrazy o 1,3 % a 300 kč

Praha - Od ledna se zvýší náhrady za ztrátu výdělku po pracovním úrazu či nemoci z povolání o 1,3 procenta a k tomu ještě o 300 korun. Zvyšují se stejně jako procentní část důchodů. O schválení návrhu ministerstva práce a sociálních věcí po jednání vlády informoval vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Zvýšení se týká i pozůstalých po zemřelých pracovnících. Stejně se zvednou také náhrady po služebním úrazu či nemoci z povolání vojákům, doplnil Havlíček. Před dvěma týdny už vláda rozhodla o stejném zvýšení náhrad pro policisty či hasiče.

Náhrady se valorizují pravidelně. Představují rozdíl mezi průměrným příjmem před úrazem či onemocněním a příjmem po nemoci, který zahrnuje vydělanou částku i případný invalidní důchod. Tento rozdíl se pak dorovnává. Pro pozůstalé po člověku, který zemřel v práci či po nemoci z povolání, odpovídá náhrada části jeho průměrného výdělku před úmrtím. Pokud zemřelý pracovník živil jednu osobu, rovná se částka polovině příjmu. U víc vyživovaných je to 80 procent.

Náhrady se zvyšují stejně jako procentní část důchodů. Ta od ledna podle zákonných ukazatelů vzroste o 1,3 procenta a ještě o dalších 300 korun navíc. Stejně se zvedne i příjem, z něhož se pak náhrady počítají.

Náhrady jsou za úrazy či nemoci z povolání ve službě, v náhradní službě či na cvičeních. V resortu obrany se týkají 105 lidí. Výdaje by se po navýšení zvedly příští rok o 195.000 korun. Ministerstvo obrany s částkou počítá. V civilním sektoru zaměstnavatelé platí od roku 1993 zákonné pojištění odpovědnosti u dvou pojišťoven, a to u České pojišťovny a Kooperativy. Ty by po přidání měly vyplatit příští rok o 58,6 milionu Kč víc. V resortu vnitra má náhrady asi 220 lidí. Lednové navýšení má v příštím roce vyjít na 1,7 milionu korun.