Od Komety jsem čekal více, řekl Hrachovina po čtvrté nule

Liberec - Již čtvrté čisté konto po svém příchodu do Liberce dnes vychytal brankář Dominik Hrachovina. Pětadvacetiletý gólman proti Brnu zlikvidoval všech 22 střel soupeře a pomohl tak Bílým Tygrům k jednoznačnému vítězství 5:0. I díky jeho spolehlivému výkonu se Liberec vrátil do čela extraligy.

"Odehráli jsme velmi dobrý zápas. Kometa na nás neměla vůbec nic, nepustili jsme ji prakticky do žádné větší šance. V kritických momentech jsme zachovali chladnou hlavu a byli po celý zápas jasně lepším týmem," řekl Hrachovina po zápase.

Bílí Tygři diktovali tempo zápasu od samého začátku. Často tak byli k vidění dlouhé pasáže hry, kdy na rodáka z Brna nešla žádná střela. "Ani jsem se dnes moc nezapotil. Je to překvapivé, ale dnes toho na mě moc nešlo. Brno mělo pouze dvojnásobnou přesilovku ve druhé třetině, kde se asi nakonec lámal chleba. Ale jinak jsem moc práce neměl," uvedl Hrachovina s tím, že očekával daleko vyrovnanější partii a lepší výkon Komety.

"Popravdě jsem čekal vyrovnanější průběh utkání. Myslel jsem si, že Kometa předvede daleko víc. Samozřejmě bohužel pro ně. Dneska prostě nepodali výkon, který je hodný jejich týmu a my tak po zásluze sebrali tři body," uvedl dvojnásobný mistr finské ligy s Tapparou Tampere.

Asi nejtěžší chvíle prožila brankářská jednička Severočechů při dvojnásobné přesilovce Brna v závěru druhé třetiny. Při jedné z šancí Komety už byl Hrachovina překonán, na brankové čáře ho ale výborně zastoupil obránce Ladislav Šmíd.

"Láďovi jsem poděkoval. Většinou tam je gólman, aby puk chytil. Ale když už tam gólman není, tak tam musí být obránce. Láďa si taky jen musel odvést svou práci. Jednou zkrátka pomůžu já jim, podruhé zase oni mně. V posledních zápasech obranu plníme velice dobře a je super, že si takhle dokážeme navzájem pomoci," pochvaloval si Hrachovina.

S blížícím se koncem zápasu se k čistému kontu ale raději moc neupínal. "Snažil jsem se na nulu raději moc nemyslet. Vždy, když se tím začnu zabývat, tak mi tam nějaký ten gól spadne. Dneska se to ale povedlo a uvidíme kolik mě to bude stát," pousmál se.

Liberec tak i nadále pokračuje ve své jízdě, když z posledních 20 zápasů prohrál pouze dvakrát a dostal se do čela tabulky. Podle Hrachoviny ale není žádné uspokojení se současnými výsledky na místě. "Naše série nebo vlna, kdy hrajeme dobře, je už docela dlouhá. Vítězstvích je hodně a stále jsme nohama pevně na zemi. Nestaráme se o to, co bylo nebo co bude. Jdeme postupně den po dni a snažíme se stále tvrdě pracovat. To je podle mě náš klíč k úspěchu," dodal Hrachovina.