Od čtvrtka se přes Česko bude vracet konvoj americké armády

Praha - Od čtvrtka do úterý se přes Česko do Německa bude vracet konvoj americké armády, který byl na Slovensku na cvičení. Pojede v nočních a brzkých ranních hodinách. Američtí vojáci budou opět nocovat ve stanovém táboře v Rančířově na Jihlavsku. ČTK to sdělila mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Konvoj na Slovensko přes Českou republiku přejel v únoru.

"Pojedou opět v nočních až brzkých ranních hodinách tak, aby minimálně zasahovali do silničního provozu," uvedla Dvořáková. Čtyři konvoje postupně vjedou na území České republiky přes hraniční přechod Břeclav a budou pokračovat po dálnicích D2 a D1 a silnici I/38 do vojenského areálu Rančířov. V něm stojí už od února stanový tábor, ve kterém si američtí vojáci přes den odpočinou. Další den navečer pak vyrazí na hraniční přechod Rozvadov po silnici I/38 a dálnicích D1, D0 a D5.

Doprovodí je vojenská i státní policie. "Přesuny koordinujeme s dotčenými ministerstvy a samosprávami," poznamenala mluvčí.

Konvoj na Slovensko přejel přes české území v polovině února, tehdy byl rozdělen do pěti částí, které následně přijížděly v menších skupinách s asi hodinovým rozestupem. Celkem se přesouvalo přes ČR zhruba 1200 vojáků s 500 kusy techniky.

Americké jednotky na Slovensku absolvovaly cvičení Saber Strike 2022. Podle Dvořákové české a americké jednotky, které se připravují do hotovostních sil NRF (Nato Response Force – síly rychlé reakce NATO), v jeho rámci absolvovaly také součinnostní cvičení, které se od 8. do 10. března uskutečnilo ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště.