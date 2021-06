Od července možná v MHD a obchodech postačí chirurgická rouška

Praha - Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) předpokládá, že od 1. července budou lidem v MHD a v obchodech stačit pouze chirurgické roušky místo respirátorů. Řekl to v České televizi. Podmínkou pro toto zmírnění pravidel je další zklidňování epidemie koronaviru. Povinnost nosit respirátor či jinou kvalitnější ochranu dýchacích cest v Česku platí od 25. února.

"Pokud jde o MHD a nákupní centra, uvažujeme, že by byla povinnost zachovat pouze chirurgické roušky, nikoli respirátory," řekl Vojtěch. Předpokládá, že by nošení roušek mělo být od 1. července, pokud se situace bude dál zklidňovat. Přihlížet bude k několika parametrům, a to incidenci, relativní pozitivitě testů či výskytu mutací.

Takzvané incidenční číslo, které ukazuje počet případů na 100.000 obyvatel za uplynulých sedm dní, nyní v Česku dosahuje 21. Před měsícem bylo nad stovkou. Snižuje se ve většině krajů, nejvyšší je v Jihočeském s 33 případy, nejnižší v Karlovarském kraji s pěti případy v tomto přepočtu. Vzhledem k ústupu epidemie vláda přistoupila v pondělí k dalšímu zmírnění protiepidemických opatření.

Ode dneška se tak může ve většině českých škol učit bez roušek, povinnost zůstala pouze v Jihočeském, Libereckém a Zlínském kraji. Na školních chodbách a jídelnách ale školáci musejí roušky nosit, tato povinnost podle ministra Vojtěcha potrvá do konce školního roku. K prokázání bezinfekčnosti ode dneška všude platí všechny druhy testů na koronavirus včetně samotestů nebo čestné prohlášení.

Vláda také zvýšila limit pro počet diváků na kulturních akcích na 1000 uvnitř a 2000 venku. Mírnější jsou ode dneška podmínky pro návštěvu zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče. Od července nebude povinné pravidelné testování pro zaměstnance a živnostníky, testy nebudou potřeba ani ve školách.

Nošení roušek a další ochrany dýchacích cest se stalo jedním se symbolů boje proti nemoci covid-19. Jejich zavedení loni v polovině března přijímala veřejnost různě. Roušky se loni nosily do začátku července, po letním uvolnění se v září vrátily. Od letošního února je převážně nahradily respirátory.