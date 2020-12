Od Británie se kvůli viru izolují další země, i Polsko či Kanada

Londýn/Praha - Kvůli vysoce nakažlivé mutaci koronaviru SARS-CoV-2, která se šíří na jihu Anglie, ruší přílety z Británie řada země včetně těch mimoevropských. Nejnověji jsou mezi nimi například Kanada, Polsko, Dánsko a Norsko. Podle BBC se k omezení cestování z Británie chystají například také Hongkong, Chorvatsko, Argentina, Chile, Maroka a Kuvajt. Saúdská Arábie mezitím pozastavila mezinárodní lety na týden, zatímco Izrael zakázal vstup cestujícím z Británie s výjimkou izraelských občanů. Izraelci přilétající z Británie musí podstoupit dvoutýdenní karanténu.

Už o víkendu oznámily mnohé evropské státy, že dočasně zakážou leteckou přepravu cestujících z Británie. Jsou mezi nimi Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Belgie, Rakousko, Irsko, Bulharsko či Turecko. Učinily tak poté, co britský premiér Boris Johnson oznámil drastická omezení pohybu v jižní Anglii kvůli rychle přibývajícím případům koronavirové nákazy, což úřady přičítají i odhalené koronavirové mutaci.

Česká republika v neděli zavedla karanténu pro cestovatele ze Spojeného království a dnes ráno ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že i Česko zastaví lety z Británie od dnešních 12:00.

Zákazy letů z Británie se v jednotlivých zemích liší. Například Francie toto omezení vyhlásila zatím na 48 hodin od nedělní půlnoci. Netýká se však jen letecké osobní přepravy, ale také nákladní dopravy pod Lamanšským průlivem.

Zastaveny byly také vlakové spoje Eurostar z Londýna do evropských metropolí Paříže, Bruselu a Amsterodamu.Francouzské úřady tvrdí, že potřebují čas na hledání řešení, jak hrozbě čelit. Francie chce obnovit nákladní dopravu co nejdříve, řekl dnes ráno britský ministr dopravy Grant Shapps. Zároveň obyvatele Británie ujišťoval, že dopravní omezení se neprojeví nedostatkem jídla nebo léků v Británii. Obyvatelé Spojeného království by tak podle něj neměli nakupovat jinak, než by pro ně bylo před Vánoci běžné. Omezení podle ministra rovněž neovlivní dodávky vakcíny proti covidu-19. Náklad s vakcínami podle něj nadále bude proudit z Belgie do Británie přes přístav Dover.

Zatímco například Belgie od půlnoci zakázala lety z Británie podle premiéra Alexandera De Crooa "z opatrnosti" na 24 hodin, italský zákaz má trvat do 6. ledna. Lucembursko dnes podle agentury DPA oznámilo, že ode dneška v zemi nesmí přistávat letouny s cestujícími z Británie. Omezení má platit nejméně 24 hodin. Norsko dnes dopoledne s okamžitou platností zrušilo přílety ze Spojeného království na nejméně 48 hodin. Zakázat lety z Británie se pode DPA chystají také Švédsko nebo Finsko.

Kanadský premiér Justin Trudeau ohlásil zákaz letů z Británie od půlnoci, a sice na 72 hodin. Dánsko dnes oznámilo, že přerušuje lety z Británie na 48 hodin od dnešních 10:00. Středoamerický Salvador nevpustí do země nikoho, kdo navštívil Británii v posledních 30 dnech.

Nová mutace koronaviru se v Británii objevila už v září a v listopadu tvořila zhruba čtvrtinu případů infekce v Londýně. V polovině prosince už to byly téměř dvě třetiny, píše BBC. Nová mutace koronaviru byla zaznamenána i mimo Anglii. Například Austrálie hlásí 83 případů ve státě Nový Jižní Wales a v regionu severně od Sydney. Objevily se také v Dánsku, v Nizozemsku a v Itálii.