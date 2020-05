Od 26. května se zmírní opatření pro překročení hranic

Praha - Od 26. května bude možné překročit hranice na více přechodech a hraniční kontroly budou jen namátkové. Nadále ale bude povinné při vstupu do země dokládat negativní test na nemoc covid-19. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na twitteru uvedl, že se na tom dnes dohodl kabinet. Přesnou podobu nařízení podle něj vláda schválí příští týden.

"Vláda se dnes shodla, že se od 26. 5. uvolní režim na hranicích: bude je možné překročit na více hraničních přechodech a kontrola bude pouze namátková. Dál však bude platit (až na platné výjimky) povinnost předložit při vstupu do ČR negativní test na covid-19," napsal Hamáček. Na jaké přechody se možnost překročení hranice rozšíří, neupřesnil.

Na dotaz ČTK Hamáček upřesnil, že materiál o nové podobě hraničního režimu půjde na vládu v pondělí 25. května. Na twitteru také uvedl, že Česko přijímá podobný přístup k ochraně hranic, jaký už dříve začaly uplatňovat Rakousko a Německo.

Dosud Česko počítalo s plošnými kontrolami na hranicích do 13. června, Hamáček ale o víkendu řekl, že chce ve vládě jednat o možnosti rychlejšího uvolnění opatření. Ke zrušení hraničních kontrol už přistoupilo Rakousko, které otevřelo všechny hraniční přechody s Českem, Slovenskem a Maďarskem. Kontroly kvůli koronaviru jsou tam rovněž jen namátkové.

Podle dat Policie ČR, která zveřejnila Česká televize, policie mezi 16. březnem a 15. květnem zkontrolovala 1,552.000 vozidel odjíždějících z České republiky a 1,637.000 vozů, které do Česka přijížděly. Odepřela odjezd z ČR 14.000 osobám a příjezd do Česka 24.000 lidem.

Řecko by se českým turistům mohlo otevřít od července

Řecko by se mohlo českým turistům otevřít od 1. července. Obě země spolu jednají i o variantě cestování bez povinného negativního testu na onemocnění covid-19. V tiskové zprávě to dnes uvedl náměstek ministra zahraničí Martin Smolek po jednání s řeckým ministrem zahraničí Harrym Theoharisem.

"Řecký ministr nás ujistil, že Čechům bude otevřena drtivá většina ostrovů, velmi vážně jsme řešili také variantu, že ke vstupu do Řecka nebude třeba test," uvedl Smolek. Ministerstvo zahraničí ale zároveň upozornilo, že uvolnění podmínek bude záležet na vývoji epidemiologické situace v Česku i v Řecku.

Česká diplomacie bude tento týden jednat o otevření hranic také se Slovenskem, s Rakouskem a s Německem. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) dnes novinářům řekl, že do poloviny června by mohly být otevřené hranice se všemi sousedními státy. Chce také usilovat o to, aby lidé mohli v létě cestovat bez povinnosti absolvovat test na covid-19 nebo jít po návratu do karantény.