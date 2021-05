Od 17. května bude školní výuka bez rotací a kulturní akce venku až pro 700 lidí

Praha - První stupeň ZŠ přejde v celé ČR od 17. května na výuku bez rotací, druhý stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií v šesti krajích a Praze. Od 24. května, pokud to vývoj epidemie dovolí, skončí rotační vyučování na druhém stupni v celé ČR. Všude začne i teoretická výuka na SŠ bez střídání. Od 17. května bude možné pořádat kulturní akce venku až pro 700 lidí. Akce uvnitř pro nejvýše 500 lidí budou možné od 24. května, oznámil Zaorálek. Od 17. května budou v nemocnicích znovu povoleny návštěvy. Zoologické zahrady budou smět od 17. května naplnit 50 pct kapacity, řekl Arenberger. Hotely a penziony by podle Havlíčka mohly otevřít od 24. května.

Žáci a studenti se začnou od 17. května vracet k normální výuce bez rotací

První stupeň základních škol přejde od 17. května na plně prezenční výuku bez rotací, děti tak budou mít normální režim výuky. Pro žáky druhého stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií to bude platit v šesti krajích a v Praze, kde to epidemie koronaviru dovoluje. Informoval o tom po jednání vlády ministr školství Robert Plaga (za ANO). Od 24. května, pokud to vývoj epidemie dovolí, skončí rotační vyučování i na druhém stupni základních škol v celém Česku. Všude začne i teoretická výuka na středních školách bez střídání.

Příští týden se bez rotací začnou učit starší školáci v krajích s lepší epidemickou situací, a to v Královéhradeckém, Karlovarském, Plzeňském, Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji a také v Praze.

Do škol v přírodě budou moct žáci vyjet od 31. května, potvrdil po jednání vlády dřívější informace ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Podmínky zatím nepřiblížil.

Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden uvedl, že bude žádat obnovení běžné výuky ve školách včetně středních od příštího pondělí. Poradní Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) dnes uvedla, že souhlasí s tím, že by se mohla rotační výuka, tedy týden ve škole a týden z domova, ukončit pro ty skupiny dětí, které mají za sebou nejméně dva týdny v rotačním režimu. Podmínkou má být také testování antigenními testy dvakrát týdně nebo PCR testem jednou za dva týdny. V současné době se ve školách testuje jen jednou týdně, důvodem je hlavně nedostatek antigenních testů, protože se nepodařilo dokončit tendr na další, a bylo třeba zakázku vypsat znovu.

Odborná skupina se dnes také usnesla, že rotační výuka by neměla končit v krajích, kde je počet nových případů covidu vyšší než 100 na 100.000 obyvatel za sedm dní a reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších lidí, kteří se nakazí od jednoho pozitivně testovaného, se tam dlouhodobě nedrží pod hodnotou jedna.

Podmínka stovky případů by tak zatím vylučovala otevřít v běžném režimu školy na Vysočině, v Moravskoslezském, Zlínském, Jihočeském a Ústeckém kraji. Reprodukční číslo bylo v minulých dnech nad hodnotou jedna v Karlovarském kraji, kde se objevilo větší ohnisko. Do středních škol by se studenti měli podle expertů vrátit nejdříve na rotační výuku.

Školy v Česku se kvůli epidemii zavřely 1. března, výuku na dálku měla většina už řadu týdnů předtím. Prezenčně byly možné individuální konzultace. Od 12. dubna se otevřely školky pro děti zdravotníků a dalších profesí a pro předškoláky. Žáci prvního stupně základních škol se začali střídat po týdnech v rotační výuce. Bez ní se učí školáci z malých škol do 75 dětí a žáci speciálních škol. Od 19. dubna měli žáci druhého stupně a středních škol možnost skupinových konzultací v počtu do šesti dětí. V pondělí 26. dubna se pak obnovila praktická výuka ve středních školách a v posledních ročnících vysokých škol. Minulý týden vláda rozhodla, že ode dneška se do základních škol vrátí děti v rotační formě v celém Česku.

Povinné je testování na covid-19 na nižším stupni základních škol jednou týdně, na druhém stupni dvakrát týdně. Netestuje se v plně otevřených mateřských školách. V mateřských školách se nikde nemusí nosit ani roušky či respirátory, které jsou jinak ve vyšších stupních škol rovněž povinné.

Od 17. května se budou moci konat venkovní kulturní akce až pro 700 lidí

Od 17. května bude možné pořádat kulturní akce venku s maximální účastí 700 sedících diváků. Podmínkou bude buď absolvování testu, odstup nejméně 14 dnů od očkování, nebo maximálně 90 dnů od prodělání nemoci covid-19. Podmínkou bude také stále ochrana dýchacích cest. Na tiskové konferenci po jednání vlády to dnes řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Kulturní akce, které se konají v uzavřených prostorách, vláda zřejmě povolí o týden později.

Podle Zaorálka se nepovedlo oproti původní dohodě s resortem zdravotnictví prosadit možnost pořádat od stejného data i kulturní akce uvnitř. Vláda ale podle něj přijala usnesení v tom smyslu, že pokud bude pokračovat příznivý trend a během dalšího týdne se docílí vývoje 75 nově nakažených na 100.000 obyvatel za týden, tak s účinností od 24. května bude možné pořádat i kulturní akce uvnitř.

Podmínkou bude maximální obsazení 50 procent kapacity míst k sezení a nejvíce 500 lidí uvnitř a 1000 lidí venku a opět buď očkování, test, nebo odstup od prodělané nemoci ne delší než 90 dní.

Ministerstvo kultury dnes také představilo své balíčky pro obnovení kulturního života. Dnes zmíněná rozvolnění platná od 17. května, případně od 24. května spadají do balíčku s číslem tři. Pro oba termíny platí, že prostor, kde se akce koná, bude rozdělen na dva sektory. Od 17. května nebude možné konzumovat jídlo a pití na akcích, které budou v té době povolené, od 24. května by konzumace měla odpovídat pravidlům, která budou v té době platit pro stravovací služby.

V balíčku číslo čtyři ministerstvo kultury navrhuje od 14. června při incidenci 75 nakažených týdně na 100.000 lidí akce s maximální účastí 2000 lidí venku a 1000 uvnitř s tím, že kapacita venku je neomezená, vnitřní by mohla být stále jen padesátiprocentní. Stále by diváci měli mít ochranu dýchacích cest. Od 1. července a s incidencí 50 nakažených na 100.000 lidí by se mohlo venkovní akce zúčastnit až 5000 lidí, uvnitř 2000. Od téhož data by měla přestat platit povinnost evidence návštěvníků.

Bez omezení kapacity by se kulturní akce mohly konat až od 1. září s tím, že podle vývoje epidemické situace by se mohly akce omezit na lokální úrovni.

Od 17. května budou v nemocnicích znovu povoleny návštěvy

Od pondělí 17. května budou v nemocnicích znovu povoleny návštěvy. Na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). U lůžek akutní péče byly zakázány od konce ledna. Výjimkou byly porody, návštěvy u dětí nebo v hospicích.

Ministr uvedl, že návštěvy jsou povoleny s hygienickými pravidly. Při posledním povolení návštěv v lednu byly možné jen s respirátorem FFP2, směly trvat nejdéle půl hodiny a přijít mohly nejvýše dvě osoby.

Už loni v listopadu byly znovu povoleny návštěvy v domovech pro seniory a dalších pobytových zařízeních sociálních služeb. Podmínkou je kromě respirátoru také negativní výsledek testu na covid-19. Za stejných podmínek jsou aktuálně povoleny návštvy v zařízeních dlouhodobé a následné péče, tedy například léčebnách dlouhodobě nemocných, hospicech, psychiatrických nemocnicích nebo rehabilitačních ústavech.

Návštěvy v nemocnicích byly kvůli covidu-19 zakázány už loni na jaře a znovu od září. Velká debata se vedla zejména kvůli přítomnosti více členů rodiny u hospitalizovaných dětí nebo přítomnosti otců u porodů. Rozhodnutí většinou ministerstvo nechalo přímo na zdravotnických zařízeních a jejich technických možnostech.

Arenberger: Zoologické zahrady budou smět od pondělí naplnit 50 pct kapacity

Zoologické či botanické zahrady budou moci podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) smět od 17. května naplnit kapacitu na 50 procent. Řekl to dnes na tiskové konferenci po jednání vlády. Zahrady nyní mohou venkovní prostory naplnit jen na 20 procent, vnitřní pavilony nesmějí být veřejnosti přístupné.

Zoologické a botanické zahrady, arboreta a jiné typy zahrad a parků mohly obnovit provoz od 12. dubna. Výrazné oteplení do nich v neděli přilákalo tisíce lidí. Například Zoo Praha dosáhla maximálního počtu 4000 návštěvníků již za hodinu a čtvrt po otevření. Lidé komplikovali dopravu v oblasti, situaci musela na místě řešit dopravní policie se strážníky. Ze stejného důvodu musela policie po poledni uzavřít příjezdové komunikace k zoologické zahradě na Svatém Kopečku u Olomouce. Od rána do 12:30 ji navštívilo 3500 lidí. Tisíce návštěvníků přilákala rovněž ostravská zoo. Také tam museli strážníci řešit problémy v dopravě.

Zoologické a botanické zahrady byly kvůli pandemii naposledy uzavřeny od 18. prosince. Loni na jaře nesměly fungovat od 13. března do 27. dubna a kvůli druhé vlně epidemie znovu od 9. října do 2. prosince. Provoz byl už dříve v rámci protiepidemických opatření limitován maximálním počtem návštěvníků nebo zákazem vstupu do pavilonů. Kvůli pandemii hlásí zahrady velké ztráty.