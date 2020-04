Od 11. května se budou moci konat akce s účastí do 100 lidí

Praha - Od 11. května se budou moci konat společenské, sportovní a kulturní akce s účastí do 100 osob. Opatření se týká i provozu kin, divadel, koncertních síní či cirkusů, spadat do této kategorie budou i svatby. Po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Dosud platí limit deseti osob, na základě debat epidemiologů je podle Vojtěcha možné dosavadní opatření proti šíření koronaviru rozvolnit.

Od 11. května se podle dřívějšího plánu vlády otevírají všechny obchody v nákupních centrech, zahrádky restaurací, kadeřnictví a kosmetická studia, muzea a galerie, zahrady zámků a hradů a venkovní prostory pro trénink sportovců profesionálů. Vojtěch dnes řekl, že k venkovním sportovištím pro trénink se 11. května otevřou i vnitřní prostory.

Opatření se týká také bohoslužeb, kterých se od 11. května bude moci zúčastnit 100 lidí. Výjimkou bude mše v katedrále sv. Víta, která se uskuteční 5. května za účasti prezidenta Miloše Zemana a pro níž vláda povolila počet 60 účastníků.