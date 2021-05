Od 10. května se mohou otevřít muzea a památky, představení od 24. května

Praha - Od pondělí 10. května se otevřou muzea, galerie a památky i ve zbylých krajích České republiky, kde dosud nebyly přístupné veřejnosti. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Nebudou se ale nadále moci konat skupinové prohlídky, což se týká především památkových objektů. První výraznější rozvolňování v kultuře by podle ministra mohlo nastat od 24. května. Jeho podmínky ale neupřesnil.

Podmínil ho jen tím, že se výrazně nesníží epidemiologická situace a odkázal na středeční schůzku s ministrem kultury a zástupci kulturních institucí státních i neziskových. Ti po schůzce ČTK řekli, že se s rozvolňováním uvažuje od 17. května poté, co by opatření měla vláda schválit 10. května.

Arenberger dnes uvedl, že se pro kulturní akce pořádané uvnitř počítá s maximální kapacitou 50 procent sedících diváků. "Čísla zatím nechci zveřejňovat, myslím, že jsou přijatelná pro všechny účastníky, " uvedl. Pravidla pro pořádání akcí v letních měsících by podle něj měla vláda oznámit zřejmě příští týden.

Pro rozvolňování opatření v kultuře mají vlastní harmonogram ministerstvo kultury i ministerstvo zdravotnictví a výrazně se liší. MZd navrhovalo mnohem přísnější podmínky, proti nimž ministr kultury Lubomír Zaorálek v minulých dnes ostře protestoval.

Podle informací ČTK by se současná jednání měla vést spíše nad návrhem vypracovaným ministerstvem kultury, který uvažoval právě s termínem 17. května pro první možná představení uvnitř za využití maximálně 50 procent sedících diváků, přičemž největší počet diváků by byl 500. Venku by se pak od stejného termínu mohla podle návrhu MK naplnit kapacita na 60 procent s maximálním počtem 1000 diváků.

Pilotním projektem, který by mohl ukázat cestu, jak začít pořádat kulturní akce s účastí publika, bude koncert České filharmonie 10. května. Přední české hudební těleso získá díky sponzorovi PCR testy, jimiž se účastníci koncertu otestují. Celá akce se bude konat za přísných předem daných hygienických podmínek a jen pro omezený počet diváků. Arenberger dříve uvedl, že pilotní projekty počítají nejen s testováním diváků, ale i s jejich sledováním po určitou dobu po akci.