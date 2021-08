Od 1. září se mohou fotografové hlásit do soutěže Czech Press Photo

Praha - Pořadatelé vyhlásili 27. ročník soutěže o nejlepší tuzemskou žurnalistickou fotografii Czech Press Photo. Autoři mohou snímky do soutěže přihlašovat od 1. do 30. září prostřednictvím elektronického formuláře. Výstava nejlepších snímků minulého ročníku ještě pokračuje v Národním muzeu. Do soutěže se vrátila kategorie Lidé, o kterých se mluví. Novinkou je Czech Photo Junior pro děti od šesti do 18 let, kam se mohou přihlašovat děti do stejných kategorií jako profesionálové. ČTK o tom dnes za pořadatele Czech Photo informovala Anna Vacková.

Manažerem soutěže je nově renomovaný reportážní fotograf Dan Materna, předsedou mezinárodní poroty je šéf fotobanky ČTK Petr Mlch. V porotě dále zasednou Adrian Evans, ředitel agentury Panos Pictures z Velké Británie, Sean Gallup, vedoucí fotograf Getty Images z Německa, Alžběta Jungrová, fotografka ze skupiny 400ASA, a Jan Zátorský, fotograf mediálního domu Mafra. Porota bude vybírat přihlášené snímky 17. až 19. října v galerii Czech Photo Centre.

Soutěž Czech Press Photo 2021 vyhlašuje osm fotografických kategorií Aktualita, Reportáž, Každodenní život, Umění a kultura, Sport, Portrét, Člověk a životní prostředí, Lidé, o kterých se mluví. Tradičně bude uděleno roční tvůrčí stipendium Grant Prahy, který uděluje a vybírá pražský primátor.

"Od uzávěrky loňské soutěže Czech Press Photo se stalo mnoho významných událostí, které fotografové dokumentovali. Kromě pokračující pandemie covidu-19 nás zasáhla katastrofa v podobě tornáda na jižní Moravě. Mnoho českých fotoreportérů se vydalo na odložené olympijské hry do Tokia. Na podzim nás čekají parlamentní volby, předvolební kampaně se již pomalu rozjíždějí. Nejen tato skutečnost způsobila, že jsme do soutěže vrátili kategorii Lidé, o kterých se mluví," vysvětlil Materna.

Nově bude součástí soutěže Czech Photo Junior pro žáky základních škol a studenty středních škol. Soutěžit se bude ve třech věkových kategoriích. Fotografie budou moci mladí fotografové zasílat do uzávěrky soutěže 30. září. Vyhodnocení těch nejlepších snímků se bude konat společně s profesionální soutěží Czech Press Photo. Mladí fotografové nemusí platit vstupní poplatek, pro profesionály činí poplatek za přihlášení do kategorie fotografie 1000 korun (39 euro).

Loňský ročník soutěže vyhrál reportér ČTK Roman Vondrouš. Uspěl se snímkem muže procházejícího v Praze dezinfekční branou, která byla instalována jako opatření proti šíření koronaviru. Téma koronaviru a boji proti němu minulému ročníku soutěže dominovalo.