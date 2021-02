Od 1. března se zavřou všechny školy, školky i dětské skupiny

Praha - Od 1. března budou v Česku uzavřené všechny školy, mateřské školy i dětské skupiny. Výjimku budou mít jen základní školy, školky a dětské skupiny při zdravotnických zařízeních a pro děti členů záchranného integrovaného systému. Po dnešním jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Mateřské školy fungují bez omezení po celou dobu nouzového stavu, základní školy v současné době navštěvují jen žáci prvních a druhých tříd. Fungují také speciální školy pro handicapované.

Kvůli špatné epidemické situaci a šíření nových mutací koronaviru chce vláda na tři týdny výrazně snížit mobilitu lidí. Nová opatření mají platit od 1. března po tři týdny. Blatný uvedl, že k výraznému nárůstu onemocnění ve školách přispělo právě šíření mutací koronaviru. Děti jsou navíc často bezpříznakové a mohou nemoc přenášet na své příbuzné.

Blatný také uvedl, že uzavřená budou i zařízení pro menší děti než ty, které chodí do mateřských školek a která se dříve jmenovala jesle. Jsou to dětské skupiny a jsou to služby, proto o nich pojednává nařízení o službách, upřesnil. Uzavřené ale budou také s výjimkou služeb pro zdravotníky nebo další členy záchranného integrovaného systému.

Mateřské školy podle statistik ministerstva školství navštěvuje asi 365.000 dětí, první a druhé třídy základních škol mají zhruba 216.000 žáků a speciální školy pro handicapované přibližně 27.000 dětí.

Po prosincovém uvolnění se od ledna dalších asi 1,18 milionu žáků základních, středních a vyšších odborných škol vrátilo k distančnímu vzdělávání. Na dálku studuje nyní také kolem 300.000 posluchačů vysokých škol.

Vláda v posledních zhruba dvou týdnech avizovala, že by se děti mohly postupně do škol vrátit. Mluvila o tom, že od 1. března by do nich mohli začít chodit studenti maturitních ročníků. Z důvodu nárůstu počtu potvrzených případů koronaviru kabinet plány přehodnotil. Připravuje ale systém testování, který má návrat žáků k prezenční výuce umožnit. Pro zaměstnance ve školství by se měl v sobotu otevřít registrační systém k očkování proti covidu-19. Očkování bude dobrovolné, rozdělené do několika fází.

Zástupce škol: Uzávěra 1. a 2. tříd bude potíž hlavně pro rodiče

Uzavření prvních a druhých tříd bude podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého zřejmě větší problém pro rodiče než pro školy. Pokud potrvá distanční výuka těchto dětí tři týdny, školy to podle něj dobře zvládnou. S uzavřením škol počítá, i když o něm vláda zatím definitivně nerozhodla. Podle vedoucí platformy Ředitelky a ředitelé mateřinek Andrey Benešové měla vláda provoz školek omezit již dříve. Situace se v nich od podzimu nadále zhoršila, řekla.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek oznámil, že kabinet počítá s uzavřením dosud otevřených školek, prvních a druhých tříd základních škol, speciálních škol a dětských skupin. Otevřené by měly být jen školy vyčleněné pro děti pracovníků záchranných složek. Většina žáků a studentů má už nyní kvůli epidemii covidu-19 povinnou výuku na dálku. Zbytek škol by se měl uzavřít pravděpodobně od pondělí 1. března.

"My už s tím počítáme," řekl Černý. Podotkl, že takový vývoj moc nečekal, ale že respektuje rozhodování epidemiologů. Pokud by uzavření prvních a druhých tříd trvalo tři týdny, jak zástupci vlády avizovali, tak by to podle Černého pro výuku nemělo znamenat větší komplikace. Děti se budou učit na dálku podobně jako už v říjnu a listopadu. Větší problém vidí na straně rodičů. "U takto malých dětí oni s nimi budou muset zůstat doma a budou muset jim s tím pomáhat," uvedl. "My jako školy to zvládneme. Pro nás distanční výuka první a druhé třídy a třeba čtvrté třídy není vlastně rozdíl," dodal.

Už ve středu uvedl, že nicméně považuje za velmi smutné, že se ČR dostala do současné špatné epidemické situace, a klade si otázku proč. Dnes doplnil, že chyba se zřejmě udělala už při nastavování protiepidemických opatření v září, protože od té doby se potíže táhnou. "Nějaká rozhodnutí se asi udělala špatně," řekl. "To, že jsme na tom takto nejhůř a takovou dlouhou dobu, to je fakt divný," poznamenal. Doplnil, že potíž vidí i ve snaze lidí obcházet různá nařízení a neschopnosti se na něčem dohodnout a respektovat to.

Podle Benešové, která je ředitelkou Mateřské školy Paculova v Praze 14, se situace ve školkách výrazně zhoršila už v říjnu. V současnosti je podle ní situace v mateřinkách ještě horší než na podzim. "Už vlastně pomalu není školka bez karantény," uvedla. "Divím se, že to (uzavření školek) neudělali už dávno, protože to je vážně semeniště nákazy nejenom kvůli dětem," řekla. Poukázala na to, že v šatnách se denně ráno i odpoledne setkává velké množství rodičů. Podotkla, že ale chápe, že pro pracující bude nyní uzavření školek komplikace.

Až se školky znovu otevřou, uvítaly by podle ní možnost testování dětí i pedagogů na covid-19 ze slin. Děti podle ní nyní mívají covid-19 bez příznaků a kvůli tomu se infekce často odhalí, až když se rozšíří i mezi učitelky.

Dobu uzávěry podle ní mohou školky využít například ke kompletní dezinfekci prostor a vybavení. Povinné vzdělávání dětí z posledního ročníku jich zřejmě většina bude organizovat tak, že budou rodičům jednou za týden až dva týdny posílat e-maily s pracovními listy či básničkami pro děti, dodala.

Mnozí ředitelé ZŠ a MŠ v Praze by zavření škol uvítali

Možné uzavření škol, které zvažuje vláda, by mnozí ředitele pražských škol, vzhledem k epidemiologické situaci v zemi, uvítali. Někteří však kritizují to, že se o možných změnách, které by měly případně platit od 1. března, dozví na poslední chvíli. Řekli to dnes ČTK.

"Vadí mi, že dva dny před tím, než děti měly po jarních prázdninách opět nastoupit do školy, nám nikdo nedal vědět, zda je tedy máme učit dálkově, nebo ve škole," řekla ČTK ředitelka ZŠ Slovenská v Praze 2 Hana Žampová. Prvňáci a druháci z této školy navíc mají nyní mnohé materiály ve škole. K tomu, aby si je žáci vzali domů, je kvůli prázdninám nebylo možné vyzvat. Škola tak bude muset zařizovat distribuci školních materiálů. Samotná distanční výuka už podle Žampové problém nebude. "Už jsme na to zvyklí," řekla.

S náhlým uzavřením škol však budou spojené provozní problémy. Školy mají totiž pro své jídelny nakoupené potraviny na obědy. Například ZŠ Zárubova v Praze 12 podle její ředitelky Dagmar Bolfové by případně potraviny darovala sociálním službám v městské části. "Jídlo vyhazovat nechceme, takže bychom ho jako loni rozdali. Peníze nám za to ale už nikdo nevrátí," řekla.

Uzavření mateřských škol by kvůli epidemiologické situaci uvítala třeba ředitelka ZŠ a MŠ na náměstí Svobody v Praze 6 Michaela Rybářová. "V mateřských školách v Praze 6 teď covid řádí, a to jak mezi dětmi, tak mezi personálem. Takže bychom s kolegy velmi přivítali, kdyby školky byly zavřené," řekla. Podobně se Rybářová vyjádřila i k distanční výuce žáků nejnižších ročníků ZŠ. "Dokud nebudeme naočkovaní, tak bychom uvítali výuku na dálku, a to i v těchto třídách," doplnila. Od ledna byly podle ředitelky školy v karanténě dvě celé třídy a několikrát i jednotliví žáci prvního a druhého ročníku, kteří školu dosud navštěvovali.

Kvůli možné změně typu vyučování si dnes žáci školy v Praze 6 berou s sebou domů všechny potřebné pomůcky. Od 1. března mají v této škole jarní prázdniny a na přípravu dálkové výuky bude proto více času. Jsou na ni však podle Rybářové nachystaní dobře. Dálkově se budou žáci učit všechny základní předměty jako čtení, psaní a počítání nebo prvouku. Mnozí učitelé plánují zařadit i výchovné předměty, kdy si spolu s žáky zacvičí nebo si společně do mikrofonu zazpívají.

Dálková výuka je podle odborníků pro malé žáky náročná. Dlouhodobé učení přes internet by podle ředitelky Bolfové bylo pro nejmenší žáky neúnosné. Dětem podle ní bude chybět sociální kontakt a hrozí ztráta základních školních návyků. Podobně se již dříve vyjádřily ředitelka ZŠ a MŠ Věry Čáslavské v Praze 6 Helena Patáková a ředitelka ZŠ Tusarova v Praze 7 Monika Nezbedová. Shodly se, že v nižších ročnících vznikají mezi žáky při výuce na dálku rozdíly v úrovni znalostí, protože podpora od rodičů při učení se liší.

Podle oslovených ředitelů je chybou, že se učitelé mohou k očkování proti covidu-19 registrovat až od konce února. Vakcinace pracovníků škol podle nich měla začít už dříve. Většina pracovníků školy totiž má o očkování zájem. Podle Rybářové se k očkování chce přihlásit asi 90 procent zaměstnanců. V ZŠ Zárubova je prozatímní zájem jen o málo menší.

Vláda podle čtvrtečního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) počítá s uzavřením školek a všech škol včetně speciálních a dětských skupin. Otevřené by měly být jen pro děti pracovníků záchranných složek.