Očkovaných třetí dávkou bylo podle dat mezi nakaženými covidem méně než procento

Praha - Lidé očkovaní třetí dávkou vakcíny proti covidu-19 tvořili v listopadu a prosinci méně než jedno procento nakažených, v populaci je jich přitom zhruba pětina. Očkovaných se dvěma dávkami vakcíny byla třetina z pozitivních. Jejich podíl v čase však roste, v listopadu to bylo necelých 31 procent, v prosinci přes 35 procent. Neočkovaných bylo mezi téměř 714.000 pozitivně testovanými za dva měsíce přes 60 procent. Statistika ministerstva zdravotnictví ukazuje také vysokou ochranu posilující dávky před vážným průběhem, který vyžaduje hospitalizaci.

"Přeočkování pokládám za hlavní způsob, jak se chránit před vážným průběhem covidu," napsal dnes na twitteru ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Odborníci o posilující dávce hovoří zejména v souvislosti s nastupující vlnou varianty koronaviru omikron, dosavadní vakcíny v původním dvoudávkovém schématu nejsou proti ní tak účinné. Výzvu k přeočkování dosud vyslyšelo asi 2,4 milionu Čechů, tedy zhruba pětina populace a více než třetina dosud očkovaných. Jen za prosinec zdravotníci podali posilujících vakcín 1,52 milionu dávek.

Také průměrný věk nakažených se podle přístupu k očkování liší. Zatímco neočkovaným nakaženým, kterých bylo přes 450.000, bylo průměrně 26,5 roku, pozitivním s dokončeným očkováním 47,5 roku a po posilující dávce 61 let. Důvodem přibývání očkovaných mezi nakaženými a hospitalizovanými v listopadu a zejména v prosinci je slábnutí ochrany několik měsíců po očkování a nástup šíření varianty koronaviru omikron.

Za tyto dva měsíce skončilo v nemocnicích kvůli covidu-19 přes 29.000 lidí. Neočkovaných bylo více než 16.000 z nich, jejich průměrný věk byl 62 let. Průměrně o více než deset let starší byli očkovaní hospitalizovaní, za dva měsíce jich bylo asi 11.600. Průměrný věk 542 hospitalizovaných s posilující dávkou byl ještě o pět let vyšší.

Na jednotkách intenzivní péče (JIP) v listopadu a prosinci tvořili neočkovaní pacienti téměř dvě třetiny a lidé s posilující dávkou 1,3 procenta. Neočkovaným na JIP bylo průměrně 61 let, lidem s dokončeným očkováním 64 let a po posilující dávce 70 let.

Podle dat ze 2. ledna zemřelo v posledních dvou měsících loňského roku asi 5400 nakažených covidem-19. Počet ale nemusí být konečný, dohlašují se i několik dní zpětně. Průměrný věk neočkovaných, kteří za tu dobu nákaze podlehli, byl 74,5 roku a tvořili více než polovinu případů. Očkovaným bylo průměrně 78,9 roku a lidem s posilující dávkou 80,5 roku. Mezi zemřelými jich bylo 87, tvořili 1,6 procenta.

Nakažení, hospitalizovaní a zemřelí na covid-19 podle vakcinace (listopad a prosinec 2021):

Počet obyv.(v mil.) % Nakažení % Věk Hospital. (16+) % Věk JIP % Věk Zemřelí % Věk celkem 10,7 100 713.878 100 29.265 100 5062 100 5338 100 Neočkovaní 3,88 36,3 452.929 63,4 26,5 16.121 55,1 62 3269 64,6 61,5 3015 56,5 74,5 Nedokončené 0,17 1,6 21.950 3,1 34 990 3,4 65 155 3,1 64 170 3,2 77,5 Dokončené 4,23 39,5 233.960 32,8 47,5 11.612 39,7 72,5 1571 31 70 2066 38,7 78,9 Posilující 2,42 22,6 5039 0,7 61 542 1,9 77,5 67 1,3 75 87 1,6 80,5

zdroj: data nákazách a o očkování - Ministerstvo zdravotnictví ČR