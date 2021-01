Očkování zpomalily další problémy, v ČR může být britská mutace

Praha - Začátek očkování proti koronaviru lidí nad 80 let, kteří se mohou k vakcinaci registrovat od pátku, dnes v některých nemocnicích zpomalily technické problémy. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) jsou ale vyřešené a registrační systém funguje dobře. V Česku bylo zatím očkováno přes 105.000 lidí, postup může zpomalit očekávané snížení dodávek vakcíny. Nakažených bylo v pátek opět méně než před týdnem, Babiš i tak předpokládá, že vláda v pondělí požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. V Česku je podezření na výskyt nakažlivější takzvané britské mutace koronaviru.

Ráno s očkováním seniorů kvůli problémům v rezervačním systému nemohla začít Fakultní nemocnice Ostrava. Komplikace byly také v pražské Fakultní nemocnici v Motole, kde byly pro zdravotníky dočasně nedostupné údaje o rezervacích. Problémy měli od pátku také v Liberci, vyplývá z vyjádření zástupců nemocnic. "Problém byl na straně těchto nemocnic, ne na straně centrálního rezervačního systému, a tyto problémy se vyřešily," řekl Babiš.

Registrační systém pro očkování lidí nad 80 let, který měl technické problémy i při svém pátečním ranním spuštění, podle premiéra funguje dobře. Vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurillu proto navrhne prezidentovi Miloši Zemanovi na státní vyznamenání, uvedl.

Na základě rezervace bylo naočkováno 1671 lidí, uvedl odpoledne Babiš. Termín pro očkování má téměř 28.000 seniorů nad 80 let a k vakcinaci se zaregistrovalo více než 137.000 z nich, sdělil večer Dzurilla. Na telefonní lince 1221 podle něho v pátek operátoři odbavili 12.257 hovorů, dnes bylo hovorů o 2300 méně. S pomocí operátora na telefonu si za tyto dva dny svůj termín k očkování přes centrální systém rezervovalo 13.695 seniorů nad 80 let. V Česku jich žije zhruba 441.000. Celkem bylo zatím proti koronaviru očkováno 105.167 lidí, vedle zaregistrovaných seniorů vakcínu dostávají také zdravotníci a klienti domovů pro seniory. Dávek od konce prosince, kdy očkování začalo, do ČR přišlo víc než 169.000.

Stát podle premiéra čeká na upřesnění od dodavatele vakcíny, farmaceutické firmy Pfizer, jak se budou v příštím týdnu krátit dodávky. Podle dosavadních informací má do Česka příští týden přijít zhruba 93.600 vakcín na 31 očkovacích míst, dodávky se mají snížit o 40 až 50 procent, uvedl Babiš. Pfizer plánuje omezení dodávek do Evropy, aby mohl pracovat na zvýšení výrobní kapacity.

"Pokud bude míň dodávek, bude to mít dopad a zkrátka nebudeme schopni naočkovat tolik lidí, jak jsme měli v plánu," podotkl Babiš. Nejpozději v březnu mělo být podle dosavadních plánů hotové očkování lidí z prioritních skupin, kterých je zhruba 600.000. Zpoždění mají podle premiéra také vakcíny od firmy Moderna. Ke stížnostem Karlovarského kraje, že kvůli nedostatku vakcín nemůže začít s očkováním seniorů nad 80 let, Babiš uvedl, že kraj s vládou nekomunikuje. V Moravskoslezském kraji mají kvůli jinému tvaru rodného čísla problém s registrací k očkování čeští občané polské národnosti.

V pátek v Česku přibylo nových případů koronaviru téměř o třetinu méně než před týdnem, bylo jich 9230. Podíl případů nákazy na počtu provedených testů se ale zvýšil ke 30 procentům. Počet hospitalizovaných klesl po čtyřech dnech pod 7000, ve vážném stavu je zhruba 1100 z nich. Nakažených je aktuálně téměř 150.000, úmrtí s nemocí covid-19 přibývá víc než 150 denně a od březnového začátku šíření nákazy v ČR jich je víc než 14.200.

Index protiepidemického systému PES, s jehož využitím se v Česku řídí opatření proti koronaviru, k dnešku zůstal na 72 bodech ze sta. Třetí den po sobě je ve čtvrtém stupni. Z rozhodnutí vlády zatím v zemi platí pátý stupeň opatření a zmírnění v příštím týdnu ministerstvo zdravotnictví neplánuje. Vláda navíc v pondělí požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní, předpokládá Babiš. Stav nouze v Česku trvá od 5. října loňského roku, aktuálně platí do 22. ledna. Proti vládním omezením a systému PES dnes protestovaly desítky lidí před domem ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) na Brněnsku.

O podezření na výskyt takzvané britské mutace koronaviru v Česku dnes informoval Státní zdravotní ústav (SZÚ). Možný počet zachycených případů zatím není jasný. Národní referenční laboratoř uvedla, že počátkem týdne obdržela z laboratoře Nemocnice na Bulovce ke zpracování deset materiálů, které měly charakteristiku odpovídající britské mutaci. "Výsledky budou k dispozici příští týden," uvedl SZÚ.

Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) dnes ohlásil, že taxislužby budou moci čerpat kompenzace 500 korun na jednoho taxikáře za den, kdy byl jejich provoz během nouzového stavu zásadním způsobem omezený. Sdružení českých taxikářů po jednání s Havlíčkem upustilo od nedělního protestu v Průhonicích, kde žije Babiš.