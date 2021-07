Vláda změnila některá koronavirová opatření a podmínky pro cestování

Praha - Vláda změnila některá opatření proti šíření nemoci covid-19 a podmínky pro cestování při epidemii. Podle jejího rozhodnutí nově mohou odložit respirátory lidé, kteří je ze zdravotních důvodů nemohou nosit, a státní zaměstnanci očkovaní letos proti covidu budou mít nárok na dva dny placeného volna. Vedle toho kabinet rozhodl o tom, že děti od šesti do 12 let nebudou muset mít test před návratem z dovolené ze zemí s vysokým či velmi vysokým rizikem nákazy koronavirem, a povolil v ČR dlouhodobý pobyt vysokoškolákům z extrémně rizikových zemí. Nicméně do konce prázdnin prodloužil důrazné doporučení necestovat do těchto zemí.

V Česku v poslední době počty nově nakažených v mezitýdenním srovnání klesají nebo stagnují. Ve čtvrtek testy prokázaly 203 případů covidu, o deset víc než před týdnem. Reprodukční číslo i přes nárůst z 0,85 na 0,90 zůstalo 12. den pod hodnotou jedna, která značí zpomalování epidemie. Na 100.000 obyvatel připadá za poslední týden zhruba 12 nakažených. Mezi 27 zeměmi EU je Česko při přepočtu nově nakažených na 100.000 obyvatel za 14 dní na 21. místě se zhruba 27 případy. Nejhorší situace je na Kypru, kde je 1514 takových případů. Následuje Španělsko a Nizozemsko.

S ohledem na situaci ve světě ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo seznam zemí podle míry rizika nákazy, od pondělí tak bude na tzv. mapě cestovatele tmavě červená Andorra a mezi červené země s vysokou mírou rizika nákazy se přesunou Dánsko a Francie. Oranžové, značící střední míru rizika, budou nově Island, Itálie a Švýcarsko, zelené Lichtenštejnsko. V Evropě je zemí s nízkým rizikem nákazy Albánie, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Kosovo, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, San Marino, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švédsko a Vatikán. Z mimoevropských zemí Austrálie, Brunej, Hongkong, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Jordánsko, Kanada, Katar, Libanon, Macao, Nový Zéland, Saúdská Arábie, Singapur, Spojené státy a Tchaj-wan. Do tmavě červené kategorie značící velmi vysokou míru rizika patří nejmenované státy.

U zeleně a oranžově označených zemí musí lidé vyplnit příjezdový formulář a být testováni před vstupem do ČR nebo nejpozději pět dnů po příjezdu. Při návratu ze země s vysokou nebo velmi vysokou mírou rizika je povinný PCR test v Česku nejdříve pátý a nejpozději 14. den po příjezdu. Do té doby musí být dotyčný v samoizolaci. Před návratem se test vyžaduje v případě, že člověk použije veřejnou dopravu. Od soboty ho podle vlády nebudou muset absolvovat děti od šesti do 12 let, do pěti dnů po příjezdu ale musí na PCR test. Pokud bude negativní, nenásleduje samoizolace.

Lidem ze zemí s extrémním rizikem šíření koronaviru, kteří studují v ČR vysokou školu, vláda ale opět umožnila dlouhodobý pobyt v zemi. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) to zdůvodnil tím, že například studenti medicíny by jinak ztratili další akademický rok.

Vláda rovněž upravila opatření o nošení ochrany úst a nosu, aby reflektovalo výtky Nejvyššího správního soudu, který ho tento týden zrušil. Součástí opatření se tak nově stal pokyn, že lidé, kteří nemohou ze zdravotních důvodů nosit respirátor, mají mít nižší stupeň ochrany jako roušky. Ve výjimečných případech nemusí mít nic. Musí mít ale potvrzení od lékaře. Podle náměstkyně ministra zdravotnictví Martiny Koziar Vašákové o výjimku ohledně nošení respirátoru mohou žádat například lidé s chronickou obstrukční plicní nemocí, plicní fibrózou nebo srdečními nemocemi, které vyvolávají otok plic. Astmatiků by se to týkat nemělo.

V boji s koronavirem má podle odborníků pomoci proočkovanost národa, s ohledem na to se vláda snaží k očkování přimět stále více lidí. Dnes schválila dva dny placeného volna pro státní zaměstnance, kteří se letos nechali či nechají očkovat. Volno mohou čerpat do konce roku. K obdobné motivaci lidí kabinet vyzval i kraje a samosprávy. Naopak Agrární komora ČR nebude své členy vyzývat, aby dávali dva dny volna očkovaným proti koronaviru. Nechá to na jejich individuálním rozhodnutí.

Pražské radnice budou o možnosti zavést dvoudenní volno pro očkované zaměstnance teprve jednat. Mluvčí Prahy Vít Hofman ČTK napsal, že nemůže vyloučit jeho zavedení při příštím vyhodnocení systému benefitů. Myšlenku podle mluvčího Petra Bidla uvítala Praha 1. Také mluvčí dalších městských částí uvedli, že o tom budou zástupci úřadů a samospráv jednat zřejmě příští týden.

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy ale dva dny volna připraví českou ekonomiku o 21,4 miliardy korun, podle premiéra Andreje Babiše (ANO) to ale dopad na státní rozpočet mít nebude.

Hygienické podmínky pro fungování škol od září vláda zatím nezveřejnila. Ministerstvo školství sice chtělo, aby je hygienici stanovili do konce července, podle Vojtěcha je ale jeho úřad představí až poté, co se s materiálem seznámí ministerstvo školství. Resortu školství ho poslalo dnes.