Očkování výrazně snižuje riziko postcovidového syndromu, řekl Válek

Hradec Králové - Očkování proti koronaviru snižuje riziko postcovidového syndromu. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), který při podzimní očkovací kampani proti covidu-19 navštívil Fakultní nemocnici Hradec Králové (FN HK). Očkovací kampaň podle něj funguje, počet těch, kteří se nechávají očkovat, se pohybuje v ČR mezi 10.000 a 15.000 denně, poslední dny je to zhruba 13.000 lidí. Čísla se oproti měsíci před kampaní zdvojnásobila.

"Očkovat by se měli především lidé z rizikových skupin, je to cesta, jak se mohou chránit proti závažnému průběhu onemocnění a následným možným komplikacím, které je potom nutné v některých případech i dlouhodobě řešit v podobných centrech. Ideální je kombinace očkování a potom prodělaná nemoc. Ukazuje se, že u všech, co se nechali očkovat první druhou dávkou, se výrazně snížilo riziko postcovidového syndromu," řekl Válek.

Centrum postcovidové péče ve Fakultní nemocnici (FN) Hradec Králové funguje od prosince 2020 a zajišťuje komplexní péči o pacienty, kteří mají dlouhodobé potíže po prodělání covidu-19. Centrem od té doby prošlo více než 1800 pacientů, jejich věkový průměr je 46 let, stejně jsou zastoupeni ženy i muži, řekl novinářům přednosta Plicní kliniky FN HK Vladimír Koblížek. Centrum sídlí v budově plicní kliniky.

Podle statistik centra zhruba polovina pacientů prodělala těžkou formu covidu-19 a byli hospitalizováni, zbytek měl lehčí průběh. Většina pacientů trpěla respiračními projevy a únavou, u některých byly problémy dlouhodobé.

Centrum je určené pro pacienty z Královéhradeckého kraje, kteří trpí některými z příznaků postcovidového syndromu i tři měsíce po prodělaném onemocnění. Centrum zajišťuje primárně péči pro pacienty odeslané k vyšetření praktickým lékařem či plicním specialistou. Při první návštěvě ambulance pacient absolvuje sérii vyšetření a vyplní dotazník, na základě těchto dat je rozhodnuto o dalším postupu, uvedla nemocnice.

"Pokud naočkovaný dostane covid, riziko, že bude mít postcovidový syndrom, je podstatně menší. Z 1800 pacientů s postcovidovým syndromem bylo jen devět procent těch, kteří měli očkování, ostatní byli neočkovaní a byli to i pacienti, kteří měli lehký průběh covidu," řekl Válek.

Cílem kampaně Očkujeme se pro život beze strachu je podle Válka zejména naočkovat seniory. Do konce roku by podle něj bylo třeba naočkovat milion až 1,5 milionu starších lidí.

FN HK dosud na svých odděleních hospitalizovala na 4400 pacientů s covidem-19, nemocnice zajišťuje provoz Odběrového centra covid-19 a také Očkovacího centra covid-19, které od 2. ledna 2021 podalo přes 241.000 dávek vakcíny.