Očkování se otevře i čtyřicátníkům, praktici budou dostávat Modernu

Praha - Lidé ve věku 40 až 44 let se budou moci registrovat k očkování proti onemocnění covid-19 od nedělní půlnoci, oznámil dnes Andrej Babiš (ANO). Poté už se podle něj možnost očkování otevře pro všechny zájemce nad 16 let. Stát chce také zrychlit očkování u praktických lékařů. Od příštího týdne proto budou dostávat vakcínu firmy Moderna přímo do ordinací. Od 24. května by se podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) měly v Česku plně otevřít vysoké školy, jejichž provoz je dosud kvůli epidemii omezený.

Od začátku vakcinace proti novému typu koronaviru koncem prosince aplikovali zdravotnicí v Česku přes 3,9 milionu dávek očkování. Plně očkováno je téměř 1,086 milionu lidí, tedy asi desetina obyvatel.

Možnost registrovat se k očkování dostávají lidé postupně podle věku. Výjimku jsou zdravotníci či učitelé, kterým stát umožnil přednostní očkování bez ohledu na jejich stáří. Od tohoto úterý se k očkování mohou registrovat lidé ve věku od 45 do 49 let. Stejnou možnost budou mít od nedělní půlnoci i lidé mezi 40 a 44 lety.

Až se možnost očkování otevře i lidem ve věku 16 až 39 let, bude mít stát podle Babiše obrázek o tom, kolik lidí má o vakcinaci zájem. Na základě toho pak také může upravit kampaň na podporu očkování. Už nyní se podle něj připravuje část kampaně, která by měla cílit na mladší lidi. Kdy se očkování otevře pro všechny nad 16 let, premiér neuvedl.

Kromě očkovacích center si lidé mohou nechat vakcínu píchnout také u části praktických lékařů. Postup očkování v ordinacích ale stále vázne. Na rezervaci u praktiků k dnešnímu dni čekalo 216.800 lidí, z toho zhruba 23.000 ve věku nad 80 let a 66.800 sedmdesátníků.

Od příštího týdne by praktičtí lékaři měli podle pBabiše dostávat přímo do svých ordinací vakcínu firmy Moderna. Dosud dostávali především očkovací látky AstraZeneca a Johnson & Johnson, kterých ale zatím nebylo dost.

"Věřím, že to vyřeší problémy očkování u praktických lékařů. Umožní nám to naočkovat pacienty v nejvyšších věkových kategoriích, kteří u nás stále ještě na očkování čekají," uvedl po dnešním jednání s premiérem předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Podle něj by praktici měli v květnu a červnu dostat 454.000 dávek Moderny.

Stát uvažuje také o tom, že by do očkování zapojil firmy. Babiš ale dnes řekl, že je ještě nutné to promyslet, bylo by na to potřeba větších dodávek vakcíny Pfizer.

Některé firmy už státu pomoc s očkováním nabízejí. Polovina podniků by byla ochotna nabídnout kapacity i pro očkování rodinných příslušníků svých zaměstnanců, uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Dvě očkovací centra s kapacitou až 300 lidí denně se dnes otevřela v areálu automobilky Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. Proti covidu se v nich mohou nechat očkovat zaměstnanci automobilky a jejich dodavatelských firem, ale také jejich příbuzní a veřejnost.

Epidemie onemocnění covid-19 v Česku nadále slábne. Ve středu testy v Česku prokázaly 1261 nových případů, asi o 600 méně než ve stejný den minulého týdne. Počet případů covidu na 100.000 obyvatel, pro vládu nyní zásadní ukazatel pro rozvolňování, klesl k dnešku 82 ze středečních 88.

Díky tomu, že epidemie v Česku zvolna ustupuje, rozhodla se vláda na začátku tohoto týdne, že od pondělí 17. května umožní otevřít restaurační zahrádky. Vstup na ně bude restauratér moci povolit ale jen lidem testovaným, očkovaným nebo s protilátkami. Podnikatelé tuto podmínku kritizovali, tvrdí, že nemají pro vymáhání takového dokladu, případně pro vykázání hosta z podniku, oporu v zákonu.

Hospodářská komora dnes ministry vyzvala, aby nejpozději v pátek jasně uvedli pravidla otevření zahrádek. Podle prezidenta komory Dlouhého musí mít provozovatelé stravovacích provozů neodkladně jasno v tom, zda budou muset od pondělí kontrolovat doklady hostů o negativních testech na koronavirus či očkování, nebo bude stačit vývěska, že za vládou nastavená pravidla se bude zodpovídat zákazník.

Premiér přislíbil, že vláda v pátek podmínky pro otevření zahrádek zpřesní. Kabinet také posoudí pravidla pro cestování do sousedních zemí v době epidemie koronaviru. Od soboty si bude ČR podle Arenbergera uznávat vzájemně očkování proti covidu s Polskem, Maďarskem, Německem a Rakouskem. Jedná se i se Slovenskem.

Stále omezený je kvůli epidemii provoz středních a vysokých škol v Česku. Vysoké školy by se podle ministra zdravotnictví Arenbergera měly otevřít plně od 24. května. Řekl to na dnešním jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví. Od pondělí je tam dovolená praktická výuka, poslední ročníky ji měly od 26. dubna. Některé vysoké školy ale v té době už budou mít zkouškové období. Podle kritiků se na vysoké školy při zmírňování protiepidemických opatření zapomnělo.

Vláda už dříve avizovala, že v pondělí 24. května se mají vrátit do škol prezenčně středoškoláci, a to bez střídání. Také střední školy termín kritizují, protože návrat bude v týdnu maturitních zkoušek.