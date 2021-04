Očkování proti covidu může dál zrychlit, dodávky umožní až 100.000 denně

Praha - Očkování proti covidu-19 může dál zrychlovat, zvýšené dodávky umožní do několika týdnů podávat 100.000 dávek denně. Na tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Od rána do zhruba 13:00 se registrovalo k vakcinaci přes 70.000 lidí ve věku 60 až 64 let, kterým bylo přihlášení dnes umožněno. Alespoň jednu dávku vakcíny dostalo téměř 1,8 milionu lidí, dvě dávky 920.000. Málo časté jsou podle ministra nákazy lidí, kteří už byli očkovaní, po druhé dávce jde zhruba o 0,16 procenta, tedy zhruba o 1600 lidí.

"Očkování nechrání na 100 procent. Většina nákaz byla zachycena hned po první vakcinaci. Imunita se tvoří zhruba za 14 dní, po druhé dávce prakticky není riziko nákazy," uvedl ministr.

Za několik týdnů podle něj bude možné podávat 100.000 dávek denně. Od příštího týdne bude podle něj přicházet 400.000 dávek od hlavního výrobce Pfizer/BioNTech. Předpokládá, že všichni zájemci o očkování by mohli vakcínu dostat do konce prázdnin. Premiér Andrej Babiš (ANO) v polovině března uvedl, že 100.000 lidí denně se bude v ČR očkovat už po Velikonocích.

Arenberger očekává, že i zřejmě v příštím a přespříštím roce bude třeba pokračovat v přeočkování. "Už delší dobu se jedná s Evropskou unií," dodal. Zatím podle něj není jasné, kterými vakcínami se bude přeočkovávat.

V Česku se očkuje přibližně čtyři měsíce. Dosud bylo podáno 2,72 milionu dávek vakcíny, dokončené očkování dvěma dávkami má 950.000 lidí. Ve skupině nad 80 let dostalo alespoň jednu dávku 72 procent populace, u lidí ve věku 70 až 79 let asi 65 procent. Registrováno je také asi 151.000 lidí nad 65 let, kteří se mohou přihlašovat od středy 14. dubna.

Asi půl milionu lidí se k očkování registrovalo u svého praktického lékaře. Ti si ale dlouhodobě stěžují na to, že nedostávají dost dávek, aby zájem uspokojili. Příští týden ČR podle Arenbergera očekává větší dodávku vakcíny AstraZeneca a tento týden se začala přímo do ordinací rozvážet vakcína Johnson & Johnson. "Jsem optimista v tom, že se fronty budou relativně rychle zkracovat i u praktických lékařů," dodal ministr.