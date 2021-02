Očkování proti covidu-19 bude možné ověřit přes internet

Praha - Záznam o očkování proti covidu-19 si budou moci lidé ověřit na webu Očko provozovaného Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Do budoucna by měl sloužit i pro uložení výsledků testů na covid-19 a jako on-line očkovací průkaz pro ostatní vakcíny. Přístupný bude také prostřednictvím Portálu občana, který umožňuje elektronickou komunikaci se státními úřady. Do úterý bylo v ČR podáno více než 483.000 dávek vakcíny. Dokončené očkování dvěma dávkami má téměř 182.000 lidí. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) je třeba proočkovat asi 70 procent populace, což by se mohlo stihnout do konce léta.

Každý očkovaný si z webu bude moci stáhnout nebo vytisknout potvrzení, bude moci také změnit své kontaktní údaje. "Tímto krokem dojde ke zmírnění zátěže poskytovatelů zdravotních služeb a jejich zaměstnanců, kteří aktuálně certifikáty vystavují. Každý občan získá přístup ke svým údajům," uvedl zástupce ředitele pro ÚZIS Milan Blaha.

Na vystaveném certifikátu je datum podání druhé dávky vakcíny. Podle Blahy zatím není omezena jeho platnost. O tom, jak rychle a jak dlouho po podání vakcíny je očkovaný ochráněn, odborníci diskutují. V EU se systém potvrzení, který by se využíval například pro cestování, zatím řeší. ÚZIS je podle Blahy připravený certifikát upravit, jak bude třeba.

Ministr Blatný již dříve odmítl, že by v dohledné době mohli mít očkovaní nějaké výhody proti neočkovaných. Takové dělení by mohlo být vhodné až v případě, že by vakcína byla dostupná pro každho, kdo by o očkování projevil zájem, uvedl. V současné době se ale diskutuje nad úpravou pravidel pro karanténu u očkovaných lidí.

Záznam o očkování bude vycházet i Informačního systému infekčních nemocí. ÚZIS ho vytvořil na pokyn ministerstva zdravotnictví ve vazbě na další komponenty Chytré karantény rozvíjené armádou a Národní agenturou pro komunikační a informační technologie (NAKIT). Z něj bude možné do budoucna také čerpat údaje pro vystavení certifikátu o výsledku testu PCR, o zapojení výsledků i antigenního testování zatím rozhodnuto není.

Přihlášení na web je možné pomocí rodného čísla a čísla občanského průkazu. Pokud u očkování uvedli telefonní číslo, dostanou na něj po vstupu na web Očko pomocí SMS jednorázový kód pro vstup do portálu. Další možností je přístup pomocí elektronického občanského průkazu nebo eIdentitou prostřednictvím Portálu občana.

Cílem portálu je vytvořit každému pacientovi on-line očkovací průkaz, kde by si mohl sledovat i platnost dalších očkování, třeba proti tetanu nebo klíšťové encefalitidě, která mají omezenou platnost. Zatím se ale nepočítá s tím, že by tam bylo možné doplnit i očkování již absolvovaná. Záznam bude jen o nových.

Podle ministra Blatného jde o další posun v elektronizaci zdravotnictví. Tím hlavním má být v pondělí vládou schválený zákon, který nastavuje pravidla pro zabezpečené a šifrované sdílení zdravotnické dokumentace mezi jednotlivými lékaři nebo větší kontrolu pacientů nad tím, jaké údaje o něm resort zdravotnictví shromažďuje.