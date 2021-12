Očkovaní lyžaři mohou na svahy v Itálii a Německu, ve Francii stačí test

Vídeň/Řím/Paříž - Dobré sněhové podmínky napříč Evropou lákají první lyžaře. Pro očkované milovníky tohoto sportu z České republiky jsou dostupné svahy v Itálii a Německu. Ve Francii zatím postačí i negativní test na covid-19. Švýcarsko ode dneška zrušilo povinnou karanténu, od návštěvníků z ČR ale vyžaduje dva negativní testy. Rakousko by se pro očkované mohlo otevřít 13. prosince. Ve všech státech shodně platí povinnost nosit roušky nebo respirátory na vlecích a lanovkách, přísnost opatření se podle jednotlivých států liší. Pravidla pro děti jsou také v jednotlivých zemích odlišná.

Při cestě do Itálie musejí turisté ze zemí schengenského prostoru předložit digitální certifikát Evropské unie o očkování a také vyplnit speciální formulář, elektronicky nebo v papírové podobě. Pokud cestující při vstupu tyto doklady nemá, čeká ho pětidenní izolace, povinnost ohlásit se místním úřadům a po pěti dnech podstoupit test. Děti do 18 let mohou do Itálie cestovat bez omezení, pokud jsou v doprovodu rodiče, který pravidla pro vstup splňuje. Tato pravidla platí zatím do 15. prosince, jednotlivé italské regiony je mohou upravovat podle vlastní potřeby.

V Itálii platí vícestupňový systém a opatření se odvíjejí od vývoje epidemie na jednotlivých územích. V bílých a žlutých zónách, kde jsou nyní všechny regiony, mohou na sjezdovky lidi se základním covidovým certifikátem, jež prokazuje očkování, uzdravení z nemoci či negativní test. V oranžových zónách se testy už neuznávají a v červených oblastech musejí areály zastavit provoz. Od pondělí se pro neočkované ztíží podmínky pro návrat do ČR, jelikož Itálie se na české cestovatelské mapě dostane mezi červená území.

Pro lyžování v Jižním Tyrolsku a v provincii Trento je potřeba základní digitální očkovací certifikát, nosit roušky nebo respirátory v uzavřených kabinách lanovek a dodržovat metrové rozestupy. Provozovatelé skiareálů také doporučují nákup skipasů on-line. V pátek mělo v Itálii otevřeno 18 lyžařských areálů, dnes zahajují sezonu desítky dalších středisek.

V Německu jako první 19. listopadu otevřel lyžařský areál Zugspitze, kam mohou jen očkovaní a uzdravení, kteří musejí předložit ještě dodatečný test. Kapacita ve středisku je omezená na dvě třetiny, lyžaři musejí mít na lanovkách respirátory FFP2. Od pátku fungují také areál v bavorském Oberstdorfu, kde platí stejné podmínky jako na Zugspitze, nebo středisko ve Schwarzwaldu v Bádensku-Württembersku, kde mohou lyžovat rovněž jen očkovaní a vyléčení, dodatečný test k tomu ale nepotřebují.

Ve Francii je ode dneška pro sjezdové lyžování potřeba mít covidový certifikát, tedy doklad o očkování, prodělání nemoci covid-19, o negativním výsledku PCR testu nebo nejvýše den starý antigenní test. Na sjezdovkách se podle médií dají očekávat kontroly. Takzvané covidové pasy jsou nezbytné i pro ubytování a v restauracích. Doklad je povinný pro děti od 12 let a dvou měsíců.

Pro zakrytí nosu a úst jsou ve Francii přípustné chirurgické roušky, textilní nanoroušky splňující francouzskou normu nebo homologovaný filtrační nákrčník. Lyžaři musejí mít zakrytá ústa při vstupu do restaurace, ve frontách na vlek a také na všech sedačkách a lanovkách, včetně těch otevřených. Jedinou výjimkou jsou pomy, na kterých jede lyžař sám, a pojízdné koberce. Roušky jsou povinné od 11 let.

Ve Francii je otevřených šest středisek, 18 jich otevře o víkendu.

V Rakousku platí celostátní lockdown a nejméně do pondělí 13. prosince mají turisté vstup do země zakázán. Spolková země Horní Rakousy, která sousedí s jižními Čechami, zavedla uzávěru nejméně do 17. prosince. Hotely i jiné formy ubytování a rovněž bary, restaurace a další zařízení jsou z nařízení vlády uzavřené. Před uzavřením lyžařských středisek i po jejich otevření bude platit pravidlo nazývané 2G, tedy povinnost mít ukončené očkování nebo doklad o prodělané nemoci covid-19. Negativní test na koronavirus nestačí. Všichni také musejí nosit respirátory FFP2. Na děti do 12 let se pravidla nevztahují.

Platnost dvoudávkové vakcíny je v Rakousku devět měsíců. Jednodávková vakcína společnosti Johnson & Johnson se bude uznávat jen do 3. ledna, pak bude potřeba mít posilující dávku. Aktuální pravidla zveřejňuje na svých stránkách rakouská centrála cestovního ruchu.

Po vstupu do Švýcarska musejí všichni cestující vyplnit příjezdový formulář. Pro rizikové země, mezi kterými byla i Česká republika, Švýcarsko zmírnilo ode dneška podmínky příjezdu a zrušilo karanténu. Od všech návštěvníků ze zahraničí starších 16 let se požaduje při příjezdu negativní PCR test, bez ohledu na očkování nebo prodělání nemoci. Další PCR či antigenní test je potřeba podstoupit mezi čtvrtým a sedmým dnem po příjezdu do země. Výsledek testu je spolu s formulářem potřeba poslat příslušným úřadům.

Švýcarské zdravotnické úřady podmínky vstupu pravidelně aktualizují, stejně tak seznam rizikových zemí. V listopadu provozovatelé lyžařských areálů prohlásili, že nebudou po lyžařích žádat covidové certifikáty, pokud se situace výrazně nezhorší.