Očkovaní lidé budou po významném rizikovém kontaktu muset na test

Praha - Lidé očkovaní proti covidu-19 po významném kontaktu s nakaženým, například v domácnosti, budou muset pátý až sedmý den po kontaktu na PCR test. Do karantény ale před jeho negativním výsledkem dál nemusí. Novinářům to při on-line tiskové konferenci řekl ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO). Na dotaz ČTK doplnil, že hlavní hygienička už krajským hygienickým stanicím metodický pokyn rozeslala, takže platí ode dneška.

"Dohodli jsme se na tom s řediteli krajských hygienických stanic v minulém týdnu. Všichni to očekávali, takže by to neměl být problém," řekl.

Žádanku na PCR test podle ministra vystaví těmto kontaktům krajské hygienické stanice, budou tedy hrazené z veřejného zdravotního pojištění. "Pokud bude test negativní, není nutné dál nic řešit," uvedl ministr. Ve dnech před testem a před obdržením výsledku by lidé měli sledovat svůj zdravotní stav a nosit respirátor.

Dosud očkovaní lidé podle metodického pokynu hlavní hygieničky z 19. října nemuseli podstoupit ani test, což někteří odborníci kritizovali. Docházelo tak například k situacím, kdy rodiče nakaženého dítěte nebyli v karanténě a museli tak docházet do zaměstnání.

Podle některých odborníků se tím dál šíří nákaza, protože nakažliví mohou být i očkovaní lidé. Sociolog Daniel Prokop, který se věnuje výzkumu chování lidí v době pandemie, minulý týden napsal, že by se také měli testovat. "Testy prochází velká část neočkovaných rizikových, když měli symptomy, kontakt s nakaženým. Ale jen dva z 11 očkovaných rizikových," napsal. Podle něj by se měly přehodnotit testy a karanténa alespoň v případě, že žijí s nakaženým v jedné domácnosti nebo jsou očkovaní již delší dobu.