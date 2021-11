Očkování chrání před rakovinou děložního čípku až z 87 procent, tvrdí studie

Londýn - Očkování proti lidskému papilomaviru neboli HPV snižuje pravděpodobnost rakoviny děložního čípku až o 87 procent, ukázala britská dlouhodobá studie, která byla ve čtvrtek zveřejněna v odborném časopise The Lancet. Vědci se zaměřili na to, jaký efekt mělo zavedení vakcíny v Británii v roce 2008. Podle stanice BBC jde o první takovou studii svého druhu.

Výzkumníci zjistili, že u žen ve věku od 20 do 29 let, které se podrobily očkování vakcínou od britské společnosti GlaxoSmithKline ve 12. nebo 13. roce života, klesla pravděpodobnost výskytu rakoviny děložního čípku o 87 procent oproti neočkovaným ženám.

Účinnost vakcíny byla nižší ve skupině žen, které dostaly očkování v pozdějším věku. U pacientek, které se nechaly očkovat ve věku od 16 do 18 let, byla pravděpodobnost rakoviny nižší o 34 procent oproti neočkovaným, upřesnila agentura Reuters. Lidské papilomaviry jsou v populaci tak rozšířené, že očkování by mělo cílit především na dospívající, kteří ještě nejsou sexuálně aktivní, podotkla BBC.

Pravděpodobnost předrakovinového stavu, který předchází nádorovému onemocnění, pak klesla o 97 procent u žen, které dostaly vakcínu ve věku od 12 do 13 let.

Dohromady se díky vakcinačnímu programu v Británii podařilo odvrátit 450 případů rakoviny děložního hrdla a také 17.200 případů předrakovinového stavu.

"Je to historický okamžik. První studie prokázala, že vakcína proti HPV chrání a bude chránit tisíce žen před vznikem rakoviny děložního čípku," sdělila Michelle Mitchellová, ředitelka britské charitativní organizace Cancer Research UK, která je zaměřená na výzkum rakoviny a studii financovala.

BBC podotkla, že ale zbývá prozkoumat, jak účinná je vakcína v dlouhodobějším horizontu a zda je například v průběhu života zapotřebí posilující dávka. Lidských papilomavirů navíc existuje přes 100 druhů. Očkovací preparát, který je používán v Británii, chrání před dvěma nejrozšířenějšími typy.

Rakovina děložního hrdla je čtvrtý nejčastější druh rakoviny u žen. Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že v roce 2018 byla celosvětově diagnostikována 570.000 ženám, z nichž 311.000 na tuto nemoc zemřelo. Přesto je podle WHO tento typ rakoviny jeden z nejlépe léčitelných, pokud je onemocnění odhaleno v brzkém stadiu. Díky komplexnímu přístupu, zahrnujícímu prevenci, screeningy a léčbu, by podle organizace mohl být tento druh rakoviny během jedné generace zcela vymýcen.