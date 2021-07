Očkování bez registrace se v plzeňském velkokapacitním místě obešlo bez front

Plzeň - Přibližně tři desítky lidí čekaly ráno před plzeňským Velkokapacitním očkovacím místem ve Vejprnické ulici, které s dalšími osmi místy v Plzeňském kraji nabízí očkování první dávkou vakcíny proti koronaviru bez předchozí registrace. Asi dvě třetiny čekajících přišly bez registrace, ostatní byli registrovaní s rezervací na očkování. Později už lidé bez registrace chodili průběžně a fronty nevznikaly. Zájemci o očkování, které ČTK oslovila, uváděli jako důvod, proč přišli k očkování až dnes, časovou zaneprázdněnost i složitost registračního systému.

Poměrně velký zájem o očkování měla i další místa v kraji, například Domažlická nemocnice nebo očkovací místo v kulturním domě ve Stodu, řekl dnes ČTK mluvčí krajských nemocnic Jiří Kokoška. Velkokapacitní očkovací místo v Plzni nabídne očkování bez registrace i v sobotu, další termín pro vybraných devět míst stanovil Plzeňský kraj na příští pátek 30. července. V kraji je dostatek vakcín a zájemci se nemusí bát, že by se na ně nedostalo, řekl Kokoška.

"Ve Stodu byl zpočátku poměrně velký zájem, v Domažlické nemocnici čekali někteří lidé už od 6:00 od rána, během jedné hodiny v Domažlicích naočkovali bez registrace 90 lidí," popsal Kokoška. Jako hlavní důvod, proč se k očkování neregstrovali, uváděli podle něj lidé v Domažlicích například komplikace s registračním systémem, že nerozumí, co znamená PIN 2 a podobně.

Některé okresy Plzeňského kraje mají v posledních zhruba dvou týdnech nejvyšší sedmidenní počty nově nakažených v přepočtu na 100.000 obyvatel z celé České republiky. Hejtmanství kromě uvolnění termínů pro očkování bez registrace vyslalo do terénu mobilní očkovací týmy, které objíždějí odlehlejší vesnice a očkují bez předchozí registrace místní zájemce.

Očkování bez registrace bude možné pouze pro dospělé od 18 let. Děti od 12 let musí být kvůli přítomnosti zákonného zástupce, pediatra a sestry, registrovány do vyčleněných center. Očkování bez registrace je možné pouze první dávkou. Termín druhé dávky vygeneruje každému zájemci systém.

K dnešku bylo v kraji podáno 527.619 dávek vakcín. Alespoň první dávku dostalo 295.260 lidí, polovina všech obyvatel kraje. Celkem 238.735 lidí, tedy 40 procent obyvatel kraje, má očkování ukončené druhou dávkou nebo jednodávkovou vakcínou Janssen.