Očkovací místa dopoledne přidávala termíny, ráno to místy nešlo

Praha - Některá vakcinační centra, kde očkují proti covidu-19, přidávala během dneška volné termíny očkování pro seniory starší 80 let. Dopoledne systém hlásil, že v některých nemocnicích jsou volná místa. Ve 12:45 byly ale podle rezervačního systému všechny termíny ve všech centrech rozebrané. Nové termíny web dopoledne nabízel v nemocnicích v menších městech i ve fakultních nemocnicích v Praze a Ostravě, kde ale ráno systém rezervace neumožnil.

Lidí nad 80 let, kteří se od pátku mohou k očkování registrovat, je v Česku 441.000. Do dnešních 8:00 se podle vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurilly zaregistrovalo asi 118.000 lidí a zhruba 10.000 z nich má rezervovaný termín vakcinace.

"Termíny pro rezervaci jsou aktuálně vyčerpány. Další termíny budou uvolňovány v závislosti na dostupnosti vakcín," uvedl registrační web dnes v poledne. Ještě asi o hodinu dříve byly podle rezervačního systému přitom v některých nemocnicích volné desítky termínů do konce ledna. Opakovala se tak situace z pátku, kdy stát rezervační systém spustil. První dostupné kapacity se v pátek vyčerpaly asi za hodinu, rychle zmizely i další přidané časy během odpoledne. Ráno se zpožďovaly autorizační textové zprávy a byla přetížená telefonní linka 1221. Další termíny pro zaregistrované se mají objevit v dalších dnech.

Kvůli problémům s rezervačním systémem se dnes dopoledne neočkovalo ve Fakultní nemocnici Ostrava. Problém se podle mluvčí nemocnice Petry Petlachové před polednem podařilo vyřešit. Komplikace byly i v pražské Fakultní nemocnici Motol, kde dnes dočasně byly zdravotníkům nedostupné údaje o rezervacích, sdělila ČTK Ludmila Šimáčková z odboru komunikace motolské nemocnice. Problémy přihlásit se do systému má od pátku i liberecká nemocnice, jak uvedl mluvčí nemocnice Václav Řičář.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) se mohou lidé starší 80 let k očkování přihlásit kdykoliv, třeba i za týden. "Systém je nastavený tak, že vždy budou mít přednost před ostatními. Vakcíny, které budou nyní přicházet, jsou určené především pro ně," uvedl ministr v pátek na twitteru ministerstva zdravotnictví.

Seniorů nad 80 let v Česku žije zhruba 441.000, většina z nich doma, stát zatím očkuje ty, kteří žijí v domovech. Pokračuje také očkování zdravotníků a zaměstnanců a klientů domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem určených pro pacienty s demencí. Od neděle by také mělo začít očkování druhou dávkou vakcíny lidem už očkovaným.

Epidemie v Česku začala v posledních dnech zpomalovat. V pátek v Česku přibylo zhruba o třetinu nových případů koronaviru méně než před týdnem, bylo jich 9230. Zmírnění protiepidemických opatření se ale v příštím týdnu podle ministra zdravotnictví očekávat nedá. Důvodem je mimo jiné stále vysoká zátěž nemocnic a hlavně jednotek intenzivní péče.