Očkovací kapacity chce půlka firem nabídnout i rodinám zaměstnanců

Praha - Své očkovací kapacity proti nemoci covid-19 je polovina firem podle průzkumu Hospodářské komory (HK) ochotna nabídnout i rodinným příslušníkům zaměstnanců. Komora proto vyzvala vládu, aby stanovila jasná pravidla a podniky do očkování nejpozději v červnu zapojila. HK to uvedla v tiskové zprávě.

Firmy by k očkování podle průzkumu využily především smluvního poskytovatele pracovně-lékařských služeb, nebo nasmlouvané externí zdravotnické služby v prostorách podniku. HK v průzkumu provedeném na konci dubna oslovila své členy a vybrala poté společnosti s více než 500 zaměstnanci. Odpovědi získala od 61 firem, přičemž aktivní zajištění očkování zvažuje 35 z nich a 14 by se rozhodlo na základě požadavků na zaměstnavatele i zaměstnance.

Stát by měl podle prezidenta HK Vladimíra Dlouhého vytvořit právní a logistické předpoklady pro očkování ve firmách. Zahrnutím členů rodin pracovníků by se očkování v zemi podle něj zrychlilo. "Očkování prostřednictvím zaměstnavatelů může zásadně navýšit ochotu se očkovat u ekonomicky aktivní části populace. Uvítali bychom proto, aby vláda stanovila jasná pravidla a dala očkování ve firmách zelenou nejpozději v červnu," dodal předseda Sekce zdravotnictví a sociálních služeb HK Ivo Hlaváč.

Do očkování se podle posledního průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP) chce zapojit 86 procent společností, ještě v lednu o to mělo zájem jen 36 procent firem. Podle SP podniky garantují rychlé očkování minimálně jednoho milionu lidí. Očkovací místo by využívaly dlouhodobě, například pro případné přeočkování. Komplikací je ale administrativa a dlouhé schvalovací lhůty. Vláda by také měla uvolnit očkování pro věkovou skupinu 18 až 55 let, uvedl SP minulý týden.

S očkováním proti koronaviru stát začal na konci minulého roku, ukončeného ho nyní podle dat ministerstva zdravotnictví v ČR má na 1,02 milionu lidí. Zdravotníci za čtyři měsíce vakcinace vykázali téměř 3,3 milionu injekcí s očkovací látkou.