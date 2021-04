Očkovací centrum v O2 universum začne fungovat v květnu, asi o měsíc později

Praha - Velkokapacitní očkovací centrum v pražské hale O2 universum začne fungovat až na začátku května, tedy zhruba o měsíc později, než se předpokládalo. Důvodem je nedostatek vakcín. ČTK to dnes řekl Ivan Jeřábek, náměstek ředitele Ústřední vojenské nemocnice v Praze (ÚVN), která bude provoz centra zajišťovat. Tento týden se v O2 universum uskuteční zkušební očkování asi tisícovky lidí.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na začátku března uvedl, že očkovací centrum v O2 universum začne fungovat 11. dubna. Předpokládá se, že by mohlo za plného provozu naočkovat až 10.000 lidí za den.

ÚVN nyní ve svém centru v areálu nemocnice očkuje asi 700 lidí denně. Dnes tam druhou dávku vakcíny dostal lékař a válečný veterán Libor Vašina. Na to, aby nemocnice mohla očkovat více lidí, nemá ale podle náměstka Jeřábka dostatek vakcín. "My jsme personálně naprosto připraveni, dělali jsme několikrát zkoušky téměř naostro, máme tam veškerou výbavu včetně našeho zdravotnického zázemí, ale vázne to na vakcínách," řekl ČTK k provozu velkokapacitního centra. Pokud nemocnice nedostane více dávek, zahájí provoz v O2 universum až po prvním květnovém víkendu.

Koncem tohoto týdne bude ale v hale, která má rozlohu téměř 50.000 metrů čtverečních ve čtyřech podlažích, zkušební očkování asi tisíce lidí. Podle Jeřábka dostanou vakcínu zástupci armády, policie a zdravotníci. Podle zkoušek, které zatím nemocnice v hale dělala, dokáže jeden očkovací tým podat dávku více než 50 lidem za hodinu. Proces urychluje podle Jeřábka používání QR kódů, pomocí kterých pracovníci například identifikují očkovaného nebo načtou šarži vakcíny. Centrem by mohlo denně projít několik tisíc lidí. "Záleží jenom na dodávce vakcín," dodal Jeřábek.

Náklady na vybudování centra v hale O2 universum jsou podle lednového odhadu 11,8 milionu korun. Komplex O2 universum navazuje na O2 arenu z jižní strany. Největší sál má kapacitu 4500 lidí. Halu vlastní a provozuje společnost Bestsport, která je členem skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, který 27. března tragicky zahynul.

V Praze je podle posledních informací pražského magistrátu registrováno 45 očkovacích míst. Se sníženými dodávkami vakcíny se potýká také například centrum, které magistrát tento týden spustil v Kongresovém centru.