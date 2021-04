Očkovací centrum v Havířově bude využívat chytré technologie

Havířov (Karvinsko ) - Očkovací centrum v Havířově na Karvinsku se díky využívání chytrých technologií stane nejmodernějším v republice. Lidé se budou na místě do systému hlásit pomocí QR kódu, teplotu uskladněných vakcín hlídají "chytré" měřící systémy. Novinářům to dnes řekl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO), očkovací centrum si prohlédl také premiér Andrej Babiš (ANO). Chytré technologie mají pomoci zvýšit efektivitu očkování i jeho bezpečnost.

"V rychlosti očkování jsme závislí na dodávkách vakcín do našeho kraje. Zvládáme proočkovat veškerou zásobu, kterou dostáváme a zvládli bychom toho ještě více. Náš denní rekord je zatím přes 8000 aplikací během jednoho dne, máme ovšem propočteno, že by se v Moravskoslezském kraji zvládalo naočkovat za den i 9000 lidí v očkovacích centrech a další 2000 u praktických lékařů. Teoreticky bychom tak mohli zvládnout, když vezmeme v potaz zpomalení tempa během víkendů, až 60.000 aplikací během jednoho týdne. Vakcín ovšem zatím dostáváme zhruba polovinu,“ uvedl Vondrák. V dubnu by kraj měl dostat 134.000 dávek od společnosti Pfizer/BioNTech a dalších až 60.000 dávek od ostatních výrobců.

Chytré technologie se v havířovském centru nyní testují. Pokud se osvědčí, mohly by být využívány i v dalších centrech v kraji a v případě zájmu i v centrech v celé zemi. Ostrý provoz by měl začít na počátku příštího měsíce. "My se na mé úrovni hlavně snažíme získat ty vakcíny. Dobrá zpráva je, že teď dostaneme další množství od Pfizer/BioNTech. Do konce června budeme mít vakcíny podle plánu pro 5,5 milionu našich spoluobčanů, to by znamenalo 65 procent naočkované celkové dospělé populace," uvedl Babiš. Havířovské centrum by v případě dostatku vakcín bylo schopno nyní naočkovat až 1300 lidí za den, s využitím QR kódu by se jwho kapacita mohla navýšit na zhruba 1500.