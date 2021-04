Očkovací centrum v Havířově bude využívat chytré technologie

Havířov (Karvinsko ) - Očkovací centrum v Havířově na Karvinsku se v důsledku využívání takzvaných chytrých technologií stane nejmodernějším v republice. Novinářům to dnes řekl hejtman Ivo Vondrák (ANO). Lidé se budou do systému hlásit na místě QR kódem, což sníží administrativu a urychlí očkování. Kraj chce také umožnit lidem podepsat informovaný souhlas dotykovým perem, takže by ho nemuseli mít na papíře. "Chytré" měřicí systémy zaručují, že uskladněné vakcíny se uchovávají podle požadavků Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Chytré technologie mají pomoci zvýšit efektivitu očkování i jeho bezpečnost.

Fotogalerie

"Zvládáme proočkovat veškerou zásobu, kterou dostáváme a zvládli bychom toho ještě více. Náš denní rekord je zatím přes 8000 aplikací během jednoho dne, máme ovšem propočteno, že by se v Moravskoslezském kraji zvládalo naočkovat za den i 9000 lidí v očkovacích centrech a další 2000 u praktických lékařů. Teoreticky bychom tak mohli zvládnout, když vezmeme v potaz zpomalení tempa během víkendů, až 60.000 aplikací během jednoho týdne. Vakcín ovšem zatím dostáváme zhruba polovinu,“ uvedl Vondrák. V dubnu by kraj měl dostat 134.000 dávek od společnosti Pfizer/BioNTech a dalších až 60.000 dávek vakcín ostatních výrobců.

Technologie se v havířovském centru nyní testují. Pokud se osvědčí, mohly by být využívány i v dalších centrech v kraji a v případě zájmu i jinde v zemi. Ostrý provoz by měl začít v květnu. "My se na mé úrovni hlavně snažíme získat ty vakcíny. Dobrá zpráva je, že teď dostaneme další množství od Pfizer/BioNTech. Do konce června budeme mít vakcíny podle plánu pro 5,5 milionu našich spoluobčanů, to by znamenalo 65 procent naočkované celkové dospělé populace," uvedl při návštěvě centra premiér Andrej Babiš (ANO).

Havířovské centrum by při dostatku vakcín mohlo teď očkovat až 1300 lidí za den, s využitím QR kódu by zvýšilo kapacitu na zhruba 1500. "Kdo se do havířovského centra objedná, dostane už během rezervace termínu svůj unikátní QR kód. Tím se po příchodu na recepci prokáže, klidně i z obrazovky mobilního telefonu. A stejnou čtečkou přečteme i strojově čitelné údaje z občanského průkazu, abychom zkontrolovali, že přišel skutečně ten pravý klient. Denně by se tak kapacita očkovacího místa mohla zvýšit až o 200 dávek bez navýšení počtu personálu," uvedl náměstek hejtmana Jakub Unucka (ODS).

V regionu se očkuje na třech desítkách míst, vakcíny má také téměř 400 ordinací praktických lékařů. Do očkovacích center se dováží hlavně vakcína Pfizer/BioNTech, Moderna se využívá v sociálních zařízeních a Astra Zeneca se distribuuje praktickým lékařům.

"K včerejšímu dni (čtvrtku) dostalo v našem kraji alespoň jednu dávku vakcíny 238.775 lidí, z toho více než polovinu tvoří senioři nad 70 let. Zhruba šestinu vakcín dostali zdravotníci, desetinu celkového množství vakcín pak dostali klienti a zaměstnanci v sociálních zařízeních,“ doplnil Vondrák. Vakcíny rovněž dostali zaměstnanci škol, kterých dosud bylo zhruba 12.000 a asi 6100 chronických pacientů. Obě dávky vakcíny má v kraji 86.970 lidí.