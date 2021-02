Očkovací centra pražského magistrátu by se měla otevřít 15. února

Praha - Pražský magistrát plánuje svá dvě připravovaná očkovací centra v poliklinice ve Spálené ulici a v Městské nemocnici následné péče ve Vysočanech otevřít 15. února poté, co do metropole dorazí plánovaná dodávka vakcíny firmy Moderna. V rozhovoru s ČTK to dnes řekli radní Milena Johnová (Praha Sobě) a pražský koordinátor pro očkování Martin Ježek. Dávky Moderny bude magistrát rozdělovat do dalších očkovacích míst, kterých je zatím registrováno 27 a stále přibývají.

Ježek uvedl, že podle aktuálních informací by mělo do metropole v polovině února dorazit 9700 dávek séra od firmy Moderna. Na rozdíl od vakcíny firem Pfizer a BioNTech si město na ministerstvu zdravotnictví dojednalo, že Moderna bude chodit přímo do magistrátních center a o její distribuci bude rozhodovat pražský koordinátor. Centra již jsou podle Ježka připravena ke spuštění.

Dodal, že po Praze vznikají také desítky dalších očkovacích míst. Ta se musí zaregistrovat na magistrátu a může jít o jakékoliv zdravotnické zařízení. Město do nich poté bude dodávat vakcínu. Koordinátor řekl, že zatím eviduje 27 registrovaných míst. "Myslím, že finálně jich bude kolem 40," dodal. Místa podle něj zřizují například městské části, veřejná zdravotnická zařízení nebo soukromé kliniky.

"Máme připravený klíč, jak budeme postupovat při rozdělování vakcíny," řekl dále Ježek. Počet dávek se podle něj bude určovat v závislosti na kapacitě daného očkovacího místa a na tom, kolik lidí v něm podle centrálního systému na vakcinaci čeká. Bude nicméně záležet na tom, kolik dávek bude mít město k dispozici.

Magistrát také připravuje vlastní očkovací strategii, která by podle Johnové měla být hotová do dalšího jednání zastupitelstva, které se bude konat 18. února. "Bylo by pro nás dobré, abychom věděli více o plánech vlády," řekla v té souvislosti radní. Město, a zřejmě ani ministerstvo zdravotnictví, podle ní například nemá žádné konkrétní informace o plánu vlády zřídit velké očkovací centrum v hale O2 universum.

To má mít podle dřívějších vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) kapacitu až 10.000 naočkovaných denně, podle Johnové se však nyní mluví spíše o čísle maximálně 9000 lidí denně. Podstatným problémem ze strany města nicméně podle radní je, že stále není jasné, jestli bude centrum sloužit jen pro Prahu, nebo i pro jiné kraje. To by magistrát potřeboval vědět, aby podle toho nastavil kapacitu menších míst. "Tím, že to nevíme, tak teď raději podporujeme vznik očkovacích center," řekl k tomu Ježek.

Očkovací místa již v metropoli vznikla například v Nemocnici Na Františku zřizované Prahou 1, Poliklinice Prosek, kterou provozuje Praha 9, nebo v církevní Nemocnici sv. Kříže na Žižkově. Zatím však čekají na vakcínu.

Česko má podle koordinátorky očkování Kateřiny Baťhové objednané vakcíny proti covidu-19 pro 11 milionů lidí, uvedla ve středu na jednání sněmovního podvýboru pro zdravotnictví. V posledních týdnech firmy původně sjednané dodávky z vlastních důvodů snížily, brzy by se však měly obnovit dříve sjednané objemy. Nejvíce se nyní očkuje vakcínou firem Pfizer a BioNTech, již nějakou dobu přichází také látka od společnosti Moderna. V sobotu by měla dorazit první dodávka séra AstraZeneca. Ministerstvo zdravotnictví evidovalo ke čtvrtečnímu večeru v celé zemi asi 327.800 očkování, z toho v Praze se uskutečnilo 84.600.