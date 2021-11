Očko: Digitální transformace České republiky přidává na tempu

Vytvořili jsme 5G alianci, což je platforma, kde se potkávají operátoři, výzkumné organizace, univerzity, firmy, profesní organizace, stát a obce. To tady nikdy předtím nebylo. Jak to funguje v praxi, ukazuje právě letošní MSV s podtitulem Digitální továrna 2.0, říká Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace.

Hodně skloňovaným pojmem je na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně zkratka 5G. Proč?

5G sítě, neboli sítě páté generace, jsou pokračování předešlé generace 4G. Přinášejí novou kvalitu do toho, co vlastně tyto sítě umožňují dělat. A to jak pro standardní uživatele, tak pro aplikace v průmyslu, v rozvoji chytrých měst (Smart Cities), ve zdravotnictví a podobně. Podstatné je, že sítě 5G neslouží pouze k telefonování či sms, ale dokážou přenášet důležité objemy dat. 5G sítě vykazují větší rychlost přenosu, jsou schopny obsloužit – v určitém prostoru – mnohem větší počet zařízení. Zvládají navíc zabezpečenou komunikaci a některé další funkce, jichž nebyly 4G schopné. Je to například tzv. edge computing, kdy operátor poskytne vysokou kapacitu sítě, ovšem v lokálním prostředí na vysílači, a příslušná zařízení s ním poté komunikují. Je to vlastně IT nasazení, které pomáhá maximálně zvýšit dostupnost aplikací a dat pro uživatele nebo v rámci internetu věcí.

Co dělá v těchto procesech MPO?

Ministerstvo průmyslu a obchodu se v těchto záležitostech angažuje dlouhodobě, nicméně rozvoj sítí 5G jsme si vytkli jako prioritu. Jak už jsem zmínil, toto není o telefonech, nýbrž o možnostech akcelerace celé ekonomiky. Od začátku jsme chtěli, aby 5G strategie nebyla jen o rozvoji infrastruktury, ale hlavně o tom, k čemu 5G jsou, co umí a kde všude mohou být užitečné. Jejich podpora z naší strany je součástí širší mozaiky, kterou děláme na podporu ekonomiky pod hlavičkou “česká digitální společnost.”

5G přinášejí nové možnosti rozvoje celkového digitálního ekosystému. Kromě strategie jejich rozvoje, kterou jsme přijali, považuji za důležité, že jsme zřídili platformu, kde se potkávají hráči, kteří by se jinak nepotkali. Jde o 5G alianci, kde jsou operátoři, výzkumné organizace, univerzity, firmy, profesní organizace, stát a obce. To tady nikdy předtím nebylo. Jak to funguje v praxi, ukazuje právě letošní MSV s podtitulem digitální továrna 2.0. Příkladem jsou i projekty jako TREND nebo 5G pro 5 měst.

V jaké fázi budování se vize 5G a souvisejících záměrů nachází?

Jsou samozřejmě země, které jsou hodně před námi, Jižní Korea, Japonsko, USA. V Evropě si však myslím, že se nemáme za co stydět, a chceme v tomto úsilí dále pokračovat.

Řekl bych, že digitální transformace České republiky přidává na tempu. Naším cílem je dále investovat do digitálního ekosystému, nemá smysl to rozdělovat na dílčí projekty. Musíme investovat do SME, aby dávaly taky peníze, podporovat infrastrukturu. Čili cílit na digitalizaci jako takovou, podporovat a rozvíjet vysokorychlostní internet, vědu a výzkum….

Celá myšlenka je nově vtělená do aktivit v Národním plánu obnovy, jsou tam Podpora digitální infrastruktury, Nová technologická řešení (startupy), Řešení do firem a Aplikovaný výzkum a vývoj. Zmínit můžeme programy TREND a Country for the Future.

Věříme, že se nám povede ČR posunout. Na veletrhu se právě konala konference Česká republika – průmyslová velmoc 2028. Právě k tomuto datu bychom chtěli v našem počínání směřovat. Ale vývoj jde stále dopředu a nemůžete se zastavit, takže finální meta ani neexistuje.