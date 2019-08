Ochránci zemědělcům doporučili místo jedu na hlodavce orbu

Praha - Český svaz ochránců přírody vyzval veřejnost, aby hlásila uhynulé dravce a sovy, zejména pak v okolí polí, kde byl aplikován jed proti hlodavcům. Zemědělcům pak doporučil orbu místo chemie. V tiskové zprávě to uvedl ředitel kanceláře svazu Petr Stýblo. Zemědělci by si podle něj měli uvědomit, že i přes výjimku, kterou jim udělil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, musejí splňovat podmínky zákona o ochraně přírody a krajiny. To je podle něj u jedu Stutox II, který je proti přemnoženým hrabošům povolený, prakticky nemožné. Zemědělci tak podle něj riskují až dvoumilionové pokuty.

Zemědělci by měli mít před plošnou aplikací jedu povolenou výjimku ze zákona, jinak jim hrozí pokuta. "A i v případě, že mu orgán ochrany přírody předem výjimku vydá, hrozí mu další sankce v případě, že k úhynu chráněných druhů v důsledku aplikace tohoto jedu dojde," dodal Stýblo.

Svaz tak zemědělcům doporučil, aby místo chemie bojovali proti přemnoženým škůdcům orbou. "Krom toho, že pluhem efektivně zničí hnízda i zásobárny hrabošů, zároveň také podpoří tolik potřebné zlepšení vodního režimu v půdě. V místech s nedostatkem stromů mohou zároveň podpořit přirozené predátory hrabošů tím, že jim do polí instalují přenosné posedy, dřevěné tyče ve tvaru písmena T. Predátoři pak budou moci lovit hraboše i v místech, kam by z okrajů polí nedohlédli," uvádí ředitel.

Proti plošné aplikaci se dnes vyjádřili i někteří politici. Například TOP 09 iniciovala petici proti plošnému šíření jedu na hlodavce. "Povolení plošného trávení hrabošů je dalším ze zločinů na naší zemi. Jed se dostane do potravního řetězce, stane se potravou i pro jiné druhy drobného zvířectva, a výsledek budou mrtví čápi, draví ptáci, lišky, zajíci, ale třeba i kočky a psi. Všechno jen proto, že agroprůmyslníci drancující naši zemi, šetří na řádných zemědělských postupech, například neořou do dostatečné hloubky, a tím zapříčinili přemnožení hlodavců," uvedl místopředseda strany a senátor Tomáš Czernin.

Zemědělci podle ÚKZÚZ můžou rozhazovat jed do začátku prosince na zemědělské půdě, v sadech, na vinicích, pastvinách, pod jehličnany nebo u okrasných rostlin. Ve výjimce úřad píše, že mohou jed aplikovat volným rozhozem pomocí rozmetadla v místech, kde je hraboš kalamitně přemnožený. Zemědělci jej nesmí aplikovat ručně, na pozemky, kde jed bude, budou mít den po rozhozu vstup zakázaný. Tam, kde oblast využívá široká veřejnost, se musí umístit cedule s nápisem "VAROVÁNÍ. Plocha se chemicky ošetřuje přípravkem STUTOX - II. VSTUP ZAKÁZÁN."

Ministerstvo životního prostředí dnes rozhodnutí ÚKZÚZ zkritizovalo. Aplikace jedu podle něj ohrožuje zvěř a ptáky, a je tak v rozporu se zákonem na ochranu přírody a krajiny, označilo ji rovněž za extrémně rizikovou pro životní prostředí. Ministerstvo dnes v tiskové zprávě uvedlo, že vybídlo Českou inspekci životního prostředí, která bude případné porušení zákona šetřit.

Riziko je podle úřadu o to závažnější, že se nyní ptáci shromažďují před tahem do jižních krajin na místa, kde je jejich potrava, což jsou často právě hlodavci. "Pokud tímto neuváženým krokem snížíme populaci přirozených predátorů hlodavců, v následujících letech se bude situace opakovat nebo bude dokonce ještě horší. Už dnes jsou stavy některých dravců a ptáků v zemědělské krajině kritické, a ministerstvo životního prostředí zvýšení jejich počtu podporuje různými dotacemi a záchrannými programy. Plošná aplikace jedů na polích je krok o 50 let zpět," dodala mluvčí úřadu Petra Roubíčková.