Ochránci z Pavlova vypustili přezimované ježky a netopýry

Pavlov (Havlíčkobrosko) - Ve stanici Pavlov, která se stará o zvířata z volné přírody, se mění část osazenstva. Ochránci v pátek vypustili přezimovavší ježky a netopýry a jedno uzdravené káně lesní. Ve stanici už ale přibývají mláďata. Dostali třeba malé veverky nalezené v hnízdech pokácených stromů nebo čtyři liščata. ČTK to řekl ředitel Zbyšek Karafiát. Zahájení návštěvnické sezony musela stanice odložit kvůli koronaviru.

Netopýrů vypustili ochránci vpodvečer 12. Ježků jen pět, ačkoliv jich stanicí od podzimu prošlo okolo 80. "Zima byla netradiční tím, že skoro nemrzlo. Většinu ježků, kteří k nám přišli v září říjnu jako maličká mláďata, jsme po vykrmení mohli vypustit do přírody ještě během prosince," uvedl Karafiát.

Vzhledem k mírné zimě se do stanice tentokrát dostalo i méně netopýrů. O jejich dokrmení před vypuštěním se starala Alena Votřelová, která kvůli onemocnění používá invalidní vozík. "Problémové netopýry, co nechtějí žrát, dokáže rozkrmit," uvedl ředitel. Vysvětlil, že někteří netopýři se nenaučí žrát červy z misky a některé není snadné dokrmovat ani pinzetou.

Vloni prošlo pavlovskou stanicí 958 zvířat, podle ředitele vysoký počet. Přispěla k tomu kůrovcová kalamita v lesích. Z hnízd pokácených stromů stanice přijala zjara hodně mláďat ptáků i veverek. "Očekáváme to i letos," řekl. Od začátku roku stanice přijala 70 zvířat, první byl na Nový rok čáp bílý odchycený v Třebíči. Podle Karafiáta na zimu neodletěl už druhým rokem.

V Pavlově jsou obvykle od jara do konce září prohlídky pro veřejnost. Letošní otevření stanice naplánované na 25. dubna je kvůli koronaviru zrušené. Nejsou ani akce do školy, které měly začínat tento měsíc. "Náš diář byl původně natřískaný," podotkl Karafiát. Kdyby vypadla celá návštěvnická sezona, byl by to podle něj už citelný zásah do rozpočtu stanice. Funguje jako obecně prospěšná společnost.

Lidé se podle ředitele snaží pomáhat. Nosí mrkve, jablka i granule, případně přispívají na transparentní účet. Zvířata, která kvůli handicapu žijí v Pavlově trvale, mohou i adoptovat.