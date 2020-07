Ochránci přírody vypustili do nové lokality zachráněné raky

Velká Buková (Rakovnicko) - Ochránci přírody vypustili do nové lokality na Křivoklátsku původní druh, raky kamenáče. Zachránili je před smrtelným morem, který se rozšířil v potoku, v němž dříve žili. Spory šířící mor pocházejí od nepůvodních druhů raků, kteří se dostali do přírody. Dovezené druhy rostlin a zvířat znamenají v přírodě obrovská rizika pro původní druhy, které nejsou připravené na koexistenci, a mohou proto i vymizet, řekl novinářům ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) František Pelc.

Jde o jeden ze záchranných programů AOPK. V poslední pěti letech vymřela až pětina z celkového počtu raků kamenáčů. "Záchranné přesuny jsou tím posledním řešením. Klíčové je, aby se zamezilo šíření račího moru a zlepšil se stav naší krajiny," uvedl Pelc.

K šíření přispívá například vypouštění raků z akvárií či jezírek, neodborné přenášení raků mezi lokalitami, vypouštění ryb, které mohly být v kontaminované vodě. Spory se mohou šířit i na rybářském náčiní, které je třeba dezinfikovat, pokud rybář loví na různých místech.

Račí mor se objevil ve Stroupínském potoce před dvěma lety, proto z něj ochránci raky rychle přesunuli do umělého chovu. Původně očekávali, že by se zvířata mohla vrátit zpět po odeznění nákazy. Testy ale ukázaly, že voda pro ně ani teď není bezpečná, proto byl vybrán jiný, bezpečný tok. V něm dnes přibylo sedm desítek dospělých raků a množství mladých. Po rozmnožení by novou račí komunitu mohly tvořit stovky jedinců.

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) by od roku 2022 měla platit novela zákona o ochraně přírody, která také řeší nakládání s nepůvodními druhy. Novela nyní čeká na první čtení ve Sněmovně, řekl ČTK při dnešním vypouštění raků, kterého se zúčastnil i premiér Andrej Babiš (ANO).

Lidé mohou výskyt raka i dalších druhů hlásit skrze mobilní aplikaci BioLog, což ochráncům pomůže lokalizovat výskyt původních i nepůvodních druhů.