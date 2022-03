Ochránci přírody hledají dobrovolníky pro úklid Moravského krasu

Blansko - Ochránci přírody hledají dobrovolníky, kteří se letos zapojí do úklidu Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras. Čekají zájem stovek lidí. ČTK to dnes řekl zástupce vedoucího správy chráněné krajinné oblasti Antonín Tůma. Letos budou dobrovolníci oblast organizovaně uklízet potřicáté. Loni se akce uskutečnila kvůli protikoronavirovým opatřením jen v omezené míře.

Dobrovolníci budou sbírat odpadky tradičně jak u silnic, kde je nejvíce smetí, tak i v lesích. "Zájem máme o skupiny dobrovolníků, které se nám mohou hlásit, jednotlivce bychom organizačně ve větším počtu asi nezvládli," uvedl Tůma. U silnic budou uklízet dospělí, u lesních cest, kde je to bezpečnější, především děti. Dospělí budou mít na starosti také větší skládky. "Ještě nyní objevujeme nějaké skládky třeba ještě z dob socialismu, nově jsme takové objevili například u Ostrovu u Macochy nebo u Ochozu u Brna. Dáme se do nich, nebudeme je likvidovat asi až do hloubky, ale povrchově je vysbíráme určitě," uvedl Tůma.

Termín úklidové akce je letos stanovený od 1. dubna do 24. dubna, kdy hlavním dnem úklidu bude sobota 9. dubna. Přihlášené samostatně organizované skupiny dostanou přidělené úkoly, půjde o vybrané úseky či plochy. Přihlašovat se lze přes internetový formulář, a to nejpozději do 22. dubna.

Dobrovolníci mají mít s sebou rukavice a pevnou obuv. "Dodáme pytle na odpad, zajistíme svoz odpadu, naši partneři pak zajistí jeho likvidaci," doplnil Tůma.

Loni se do úklidu Moravského krasu kvůli koronavirové pandemii zapojily především menší skupiny přátel nebo rodiny. Celkově šlo asi o 50 dobrovolníků. Před koronavirem se akce obvykle účastnilo několik set dobrovolníků včetně škol či skautů. Oblast je známá zejména Punkevními jeskyněmi, které jsou říčkou propojené s propastí Macocha. V CHKO je přes 1100 jeskyní. Veřejnosti je běžně zpřístupněno pět z nich.