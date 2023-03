Ochrana vnější hranice je nejlepším řešením nelegální migrace, shodly se země V4

Pezinok (Slovensko) - Nejúčinnější obranou před nelegální migrací je ochrana vnějších hranic schengenského prostoru, shodli se při dnešním společném jednání zástupci ministerstev vnitra České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Novinářům to řekl slovenský ministr Roman Mikulec. Připustil, že v případě zopakování migrační vlny by po vzájemné dohodě opět mohla být zavedena omezení na hranicích. Náměstek českého ministra vnitra Radek Kaňa po schůzce uvedl, že středoevropské země z uskupení visegrádská čtyřka (V4) chtějí v otázce migrace vystupovat v rámci Evropské unie společně.

Výrazný nárůst počtu migrantů na takzvané západobalkánské trase ze Srbska přes Maďarsko, Slovensko a Česko dále do západní Evropy loni na podzim vyústil v rozhodnutí ČR zavést kontroly na hranicích se Slovenskem, jež byly letos zrušeny. Za zavedení kontrol Bratislava tehdy Prahu kritizovala.

Podle Mikulce je ochrana schengenských hranic při potírání nelegální migrace nejefektivnějším řešením, protože následně by nebylo třeba přijímat rozsáhlá opatření na národní úrovni. "Nikdo neví, jak se to bude vyvíjet. Na jaře vlna opět může přijít," uvedl Mikulec. Dodal, že je třeba vyřešit rovněž postavení běženců ze Sýrie a Afghánistánu, které nyní nelze vracet z EU do jejich vlasti.

Kaňa řekl, že jednou z priorit při řešení nelegální migrace je společný postup zemí V4 vůči EU. Podle něj důležitá je rovněž spolupráce se státy mimo evropského bloku.

Maďarský ministr Sándor Pintér poděkoval Česku a Slovensku, že vyslaly do Maďarska policisty na ochranu schengenské hranice. Zástupci obou zemí v reakci vyjádřili ochotu svých států pokračovat v pomoci Maďarsku.

Představitelé ministerstev vnitra zemí V4 jednali také o pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, kteří po ruské invazi odešli do středoevropských zemí. Kaňa poděkoval obyvatelům států V4 za pomoc ukrajinským běžencům, v Česku podle něj získalo dočasnou ochranu 495.000 uprchlíků.