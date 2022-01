Ochlazení zlepšilo podmínky pro lyžování, po oblevě některé areály zavřely

Do nejvyšších českých hor Krkonoš se po masivní oblevě vrátily mrazy a vlekaři mohli opět začít zasněžovat sjezdovky. Na snímku z 6. ledna 2022 je skiareál Malá Úpa na Trutnovsku.

Praha - Podmínky pro lyžování v Česku by měly být o víkendu díky ochlazení lepší než v předchozích dnech, kdy kvalitu sjezdovek i běžeckých stop výrazně poznamenala obleva a někde i vydatný déšť. Na horách připadl sníh a pokles teplot umožnil provozovatelům mnohých skiareálů opět spustit sněhová děla. Nicméně některé lyžařské areály zůstávají po oblevě mimo provoz nebo v omezeném provozu a možnosti běžeckého lyžování jsou zatím jen minimální. Vyplynulo to z vyjádření provozovatelů pro ČTK.

Na hřebenech Krkonoš napadlo od středy zhruba deset centimetrů sněhu a začalo mrznout. Na Sněžce bylo dnes v poledne minus 12 stupňů Celsia, v údolích kolem minus tří stupňů. Zasněžovat tak opět začali vlekaři ve SkiResortu Černá hora - Pec a upravovat by se mělo i zhruba deset kilometrů běžeckých tras na Černé hoře, řekla ČTK mluvčí SkiResortu Zina Plchová. Mimo provoz je zatím lyžařské propojení Černé hory a Pece pod Sněžkou a sáňkařská cesta z Černé hory do Janských Lázní. V největším českém lyžařském středisku ve Špindlerově Mlýně se dnes lyžovalo na 13 kilometrech sjezdovek, zatím zrušeno je tam ale večerní lyžování a do pátku jsou mimo provoz sjezdovky Hromovka I, Malý hank a Medvědín černá. V sobotu obnoví lyžování skiareál Kněžický vrch u Vrchlabí. Lyžuje se také v Harrachově. Mimo provoz je aktuálně jen Rokytnice nad Jizerou.

Zimní počasí se vrátilo také do Orlických a Jizerských hor, kde jsou v provozu všechna větší střediska s výjimkou Bedřichova.

Sněhová děla spustila také lyžařská centra v Krušných horách. Areál Telnice nedaleko Ústí nad Labem zahájí omezený provoz v sobotu a v Klínech na Mostecku se vleky rozjedou příští týden. Na trasách pro běžkaře je zatím jen slabý poprašek sněhu.

V Pardubickém kraji by se mělo díky ochlazení opět začít lyžovat například v Hlinsku na Chrudimsku, kde provozovatelé chtějí využít současného ochlazení k zasněžení sjezdovek, řekl ČTK Robert Vokáč ze Ski klubu Hlinsko. V Dolní Moravě je nyní k dispozici asi šest kilometrů sjezdových tratí z deseti. Od pátku už bude v provozu většina tratí a všechny lanovky a vleky, uvedl obchodní manažer střediska Tomáš Drápal.

Nedávné oteplení a déšť připravilo o sníh i některé šumavské areály, ale ani přes ochlazení a zhruba deset centimetrů čerstvě napadaného sněhu není zatím možné některé areály otevřít. Dočasně jsou mimo provoz Ski&Bike Špičák či areály Nad Nádražím a Belveder. Lyžovat se nedá ani v areálu v Kašperských Horách. Pro úpravu stop pro běžkaře není zatím dostatek sněhu na Šumavě ani v Českém lese, řekla ČTK Ivana Vybíralová z železnorudského informačního centra. Ve Skiareálu Lipno je v provozu jen jedna sjezdovka, večerní lyžování bylo stejně jako na Zadově zrušeno.

Po oblevě se chystají zasněžovat také jesenická a beskydská střediska. Víceméně jedou skoro všechny, ale v omezeném režimu. V Jeseníkách je zatím omezen provoz mimo jiné na Červenohorském sedle nebo ve Ski Aréně Karlov na Roháči, Kazmarce a Klobouku. Podle informací na www.jdemenabezky.cz projela rolba tento týden pouze tratě ze Švýcárny na Ovčárnu, podle rolbařů je ale stav běžecké stopy "nic moc".

Ve středisku Ski Bílá na Frýdecko-Místecku je podle provozovatele Jaroslava Vrzguly od 15 do 40 centimetrů sněhu, některá místa jsou ale kritická. Středisko je ale v provozu, na rozdíl od skiareálu Opálená v Pstruží na Frýdecko-Místecku.

Co nejdříve chtějí rozjet sněhová děla také provozovatelé středisek ve Zlínském kraji. Už dnes se k zasněžování možná vrátí pracovníci areálu Troják u Rajnochovic na Kroměřížsku. V provozu zůstávají v kraji také areály Razula, Synot Kyčerka a Jezerné ve Velkých Karlovicích, U Sachovy studánky v Horní Bečvě nebo Kohútka u Nového Hrozenkova. Otevřeno má i areál Stupava na Uherskohradišťsku a středisko Svah Zlín.

Na jihu Moravy provozovatelé skiareálů na mráz zatím ještě čekají. Ve většině lyžařských středisek je kvůli dešti a teplotám nad nulou mokrý sníh a mimo provoz jsou vleky ve Filipově údolí na Hodonínsku.

Na Vysočině jsou otevřené sjezdovky na Harusově kopci v Novém Městě na Moravě, na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí a na Šacberku u Jihlavy. Od pátku by měly znovu jezdit vleky na Čeřínku a v Novém Jimramově, v sobotu se možná začne lyžovat také na Křemešníku.