Praha - Teplé počasí vydrží i v následujících dnech, podle meteorologů bude v příštím týdnu až nezvykle teplo. Ochladí se na jeho konci, kdy odpolední teploty klesnou místy až o deset stupňů Celsia. V závěru týdne bude také pršet, srážky by mohly být místy i vydatné. Celkově bude období od 22. dubna do 19. května teplotně průměrné, srážkově pak slabě nadnormální nebo normální. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který dnes na webu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Podle předpovědi bude nejteplejším dnem příštího týdne čtvrtek, kdy průměrné nejvyšší denní teploty vystoupají až k letním 25 stupňům Celsia. Naopak v sobotu už meteorologové očekávají o deset stupňů méně. "Poté bude následovat o něco chladnější týden. V prvních dvou květnových dekádách se bude udržovat počasí s teplotami odpovídajícími této roční době," uvedl ČHMÚ.

Období sucha, kdy za uplynulých 31 dnů na území ČR spadlo v průměru jen kolem šesti milimetrů srážek, brzo skončí. "Na začátku týdne se srážky budou objevovat jen ojediněle, v závěru týdne se už objeví na celém území a místy by mohly být i vydatnější," uvedli meteorologové. I v dalších třech týdnech očekávají četnější srážky s úhrny nad normálem nebo kolem hodnot normálních pro toto roční období.

Průměrný úhrn srážek pro následující čtyři týdny je 54 milimetrů. Podle záznamů vedených od roku 1951 zatím nejméně napršelo v roce 1998, kdy meteorologové naměřili 17 litrů na metr čtvereční. Nejvíce srážek spadlo v roce 1962 s úhrnem 108 milimetrů, tedy 108 litrů na metr.

Průměrná teplota pro období od 22. dubna do 19. května je 12,6 stupně Celsia. Nejtepleji bylo v roce 2000, kdy průměr činil 16,5 stupně Celsia. Zatím nejnižší průměr 7,8 stupně meteorologové zaznamenali v roce 1980.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.