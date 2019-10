Oceněný oblek pro robota zvyšuje bezpečnost spolupráce s lidmi

Brno - Jednu ze zlatých medailí letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) získal i "oblek na robota" Airskin. Jeho výrobcem je rakouská firma Blue Danube Robotics a vystavuje jej Alteg Bohemia. Airskin je jakýsi oblek či potah na robotickou paži, který díky senzorům dokáže zastavit robota v případě, že by hrozilo zranění jeho lidského spolupracovníka.

"Oblek je univerzální. To znamená, že ho můžeme dát na různé modely. Záleží na přání zákazníka. Technologie funguje tak, že v momentě, kdy se kdekoliv dotknete obleku, automaticky to zastavuje robota," uvedl prodejní a projektový manažer Lukáš Beneš. Díky výrobku by mělo být možné odstranit z pracoviště ochranné klece a bariéry, které zabírají hodně místa a komplikují pohyb.

"S oblekem Airskin klece odpadají, pokud se správně přepracuje celé pracoviště. Robot tak může pracovat současně s člověkem, aniž by ho robot zranil nebo by mu ublížil," doplnil Beneš.

U zákazníků podle něj "boduje" i vzhled obleku. Chtějí kromě funkčního robota také stroj, který vypadá dobře. Firma jej dokáže na robota nainstalovat za hodinu. Kromě robotických paží lze Airskin umístit na libovolný typ průmyslového vybavení či specializovaný robotický automat. Zlatou medaili MSV získalo opláštění za inovaci v automatizační technice a Industry 4.0.