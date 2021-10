Oceněnou cukrárnu v Rumburku navštěvuje víc zákazníků v létě

Rumburk (Děčínsko) - Do cukrárny Venezia v Rumburku na Děčínsku, nedávno oceněné cenou Spokojený zákazník Ústeckého kraje, míří nejvíc zákazníků v letní sezoně, kdy do Šluknovského výběžku přijíždějí turisté a rekreanti. Mimo sezonu podnik navštěvují spíše stálí zákazníci, kteří na zdejší dorty a kávu nedají dopustit. Kvůli rostoucím nákladům na energie bude cukrárna nucena zřejmě zvednout ceny. ČTK to řekla jednatelka a provozní podniku Simona Brodinová.

"Každé období před vás postaví nějakou výzvu... Zatím jsme nezdražovali, protože máme dodavatele, kteří výrazným způsobem ještě nezdražili, a to výrazné zdražení teprve čekáme," uvedla Brodinová. Očekává, že by například ceny energií mohly jít nahoru až o 50 procent, což by se pak projevilo i na cenách nabízených výrobků. "Všichni budeme mít hlouběji do kapsy a všichni budeme muset s korunami šetrněji zacházet, takže se nás to asi dotkne," podotkla.

Podnik nabízí cukrářské a pekařské výrobky, které cukráři vyrábějí na místě. Mimo to má v menu i lahůdkářské výrobky, například plněné croissanty či obložené chlebíčky. Na různé oslavy a večírky dělá cukrárna na objednávku slané i sladké dorty nebo obložené mísy. "Držíme se tak trochu i klasiky, což nám někdo vyčítá, že jsou retro zákusky, ale každý se rád vrátí k poctivému věnečku, štafetce, rakvičce, což naši zákazníci vyhledávají," doplnila Brodinová.

Cukrárna byla podle zjištění ČTK plná i v 11:00 ve všední den. "Moc mi tady chutná. Chodila sem už moje maminka a také to tu měla ráda," uvedla zákaznice. Cukrárna sídlí v centru města 30 let, před deseti lety se z náměstí přestěhovala do větších prostor v Matušově ulici.

V době, kdy byla epidemie nejsilnější, a lidé si tak nemohli kvůli opatřením ve Venezii posedět s kávou a zákuskem, dodávala cukrárna výrobky do jiných podniků a později je vydávala přes okénko. "Trošku nás drželo nad vodou to, že se neomezujeme na prodej přes pult," řekla jednatelka. Zákusky z rumburské cukrárny je možné ochutnat v okruhu až 30 kilometrů. Zákazníci měli také možnost objednat si občerstvení na oslavy, podle Brodinové i těchto událostí bylo méně, protože se lidé tolik nescházeli.

Nejvíc zákazníků do cukrárny zavítá v létě, kdy do Rumburku jezdí rekreanti a turisté. Tržby se podle slov provozní odvíjejí i od toho, kdy před podnikem funguje předzahrádka. V zimě je zákazníků méně, a to hlavně před Vánoci a po nich. "Je to taková okurková sezona, kdy jsou lidé přesyceni hojností, co si dopřáli na vánoční svátky," řekla Brodinová, která se vždy těší na jaro, kdy se zákazníci opět vracejí ve větším počtu.

Ocenění, které uděluje Sdružení českých spotřebitelů, bere provozní jako uznání 30 let práce. "Dostali jsme cenu Spokojený zákazník k třicetinám, což vlastně byl hezký dárek," uvedla jednatelka. Dodala, že ocenění bere i jako závazek se zlepšovat.