Ocenění v anketě Statečné psí srdce získalo za rok 2021 pět psů

Praha - Ocenění v anketě Statečné psí srdce získalo za loňský rok pět psů. Cenu si zasloužili záchranou lidských životů nebo pomocí nemocným. Třeba fenka Brigitte v létě našla seniorku ztracenou v brdských lesích, Broník zachránil svého pána před tornádem na jižní Moravě a zlatá retrívřice Airys působí v Česku i na Ukrajině jako canisterapeutický pes. Pořadatelé ankety v Praze rozdávali ceny psím hrdinům podvanácté.

Fenka bernského salašnického psa Brigitte Bona Fornax je členkou Jihočeské záchranné brigády kynologů. Fence se s jejím majitelem, vedoucím jihočeské záchranné brigády Pavlem Trollerem, podařilo v brdských lesích v polovině srpna zachránit seniorku, která byla dva dny pohřešovaná. Ztracenou ženu našla fenka po dvou hodinách pátrání.

Kříženec Broník zachránil život svému majiteli Mariovi. Oba bydlí v obci Hrušky na Břeclavsku, kterou loni zasáhlo tornádo. Ten den byl muž ve své proskleném skleníku, když jeho pes zaznamenal blížící se nebezpečí. "Prostě se mi zakousl do nohy, stáhl mě na zem a odtáhl od oken. V další chvíli už se sypalo sklo. Bylo to na poslední chvíli," uvedl majitel psa. Broník svého pána zatáhl do bezpečí sklepa a zachránil mu tak život, věří Mario.

Border kolii Bailey si její majitelka Marie Anna Bedravová pořídila proto, aby měla společníka. Následně zjistila, že jí pes pomáhá i se zvládáním disociací a panických záchvatů. Aby mohl pes Marii doprovázet i do školy, k lékaři či na nákup, podstoupil profesionální výcvik a splnil zkoušku asistenčního psa. Nyní ji kolie doprovází na různá místa, upozorňuje ji na záchvat, podává léky a pomáhá případný záchvat zvládat.

Oceněna dnes byla i pětiletá fenka zlatého retrívra Airys. Jako canisterapeutický pes pomáhá lidem s posttraumatickou stresovou poruchou z války na Ukrajině a lidem s postižením. Nyní je fenka v Česku spolu se svou majitelkou Olenou Mosijčukovou, která se tu léčí. Bojová záchranářka z oddělení speciálních operací Azov a držitelka řádu Národní hrdina Ukrajiny dnes ocenění věnovala kolegům na Ukrajině a ukrajinským kynologům, kteří v zemi pomáhají. Airys nyní navštěvuje ukrajinské děti v českých mateřských školách a pomáhá českým dětem se zdravotním postižením.

Cenu Spící srdce získal německý ovčák Benji Milberk. Spolu se svým psovodem Pavlem Hořejším byl členem horské služby v Jizerských horách. Přestože přišel už jako štěně o jedno oko, tak se dokázal orientovat v těžkém horském terénu v létě i v zimě a pátrat po pohřešovaných lidech. Díky tomu zachránil život několika lidem.

Anketu pořádá nezisková organizace Animal Eye ve spolupráci se záchranářským magazínem Rescue report. Vítězové jednotlivých kategorií Statečného psího srdce automaticky postupují do nominace na ocenění Zlatý záchranářský kříž.