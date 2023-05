Ocenění si vážím, řekla Davidová a pochválila i nástup mladých nadějí

Praha - Markéta Davidová si pátého vítězství v anketě o nejlepší českou biatlonistku roku vážila, uplynulou sezonu hodnotila se smíšenými pocity. Ocenila také výkony mladších kolegyň a juniorek. Novinářům řekla, že po uplynulém ročníku stihla dovolenou na kole v Toskánsku, která se jí změnila v soustředění. V další sezoně vyhlíží domácí mistrovství světa v Novém Městě na Moravě i spolupráci s novým běžeckým trenérem Martinem Bajčičákem, který bude pomáhat kouči Egilu Gjellandovi.

"Ocenění si samozřejmě vážím, ale myslím, že letos docela váleli i mladí. Ať už dorostenky nebo juniorky, takže si myslím, že by ta cena mohla klidně jít i jim," uvedla Davidová.

Šestadvacetiletá reprezentantka si devátým místem v celkovém hodnocení Světového poháru vylepšila osobní maximum. Jako jediná z českých zástupců skončila v sezoně na stupních vítězů. Ve sprintu v Hochfilzenu byla druhá a v následném stíhacím závodě třetí. Na mistrovství světa byla nejlépe pátá v závodě s hromadným startem a šestá ve sprintu.

"Sezonu hodnotím vždycky dost podobně. Něco se povedlo a něco ne. Asi bych si některé výsledky představovala trochu lepší, ale tak to prostě bylo. Je to sport," líčila mistryně světa z vytrvalostního závodu v roce 2021.

Potěšil ji naopak nástup mladých nadějí. Vedle povedených výsledků Terezy Voborníkové, Tomáše Mikysky či Jonáše Marečka upozornila i na juniory a dorostence. "Jsem ráda, že ta generace dorůstá," podotkla.

Během příští sezony se těší na nové výzvy. Novou posilou národního týmu je slovenský trenér a bývalý běžec na lyžích Martin Bajčičák, který nahradil dosavadního asistenta Jiřího Holubce.

"Zatím jsem se s ním viděla jednou asi na pět minut. Byli jsme v kontaktu spíše po telefonu. Myslím si, že se ale potkáme v následujících týdnech. Bude na to čas," podotkla závodnice z Janova nad Nisou.

Vrcholem příští sezony bude mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Česká biatlonistka se na šampionát už teď těší, nicméně ho bere s rezervou. "Určitě se na to už moc těšíme, ale zase z toho není nutné dělat něco víc. Je to samozřejmě doma, ale furt je to jen mistrovství světa. Doufejme však, že medailí bude co nejvíce," přála si.

Po uplynulé sezoně se vydala na kolo do Toskánska. Více než dovolenou hodnotila výjezd jako soustředění. "Myslela jsem, že to bude víc dovolená, ale nebyla. Spíš šlo o regulérní soustředění, kolo a běh," popsala Davidová. "Do Toskánska jsem ale vždycky chtěla jet. I tak to bylo pěkné," doplnila.

V Itálii stihla navštívit Pisu nebo Sienu. "Všechno bylo v rámci sportu, že jsme tam běželi, nebo jeli na kole. Kolo mám ráda, ale spíše bike než silničku. V posledních letech jezdíme víc na silničce, tak jsem si na to tak nějak zvykla. Už se ale těším i na bike někdy do lesa," dodala čerstvě pětinásobná vítězka ankety o nejlepší biatlonistku roku.