Oceláři uspěli na jihu Čech 1:0 a dál vedou extraligu

České Budějovice - Hokejisté Třince zvítězili v utkání 16. extraligového kola na ledě Českých Budějovic 1:0. Oceláři bodovali potřinácté za sebou a dál vedou tabulku. V čase 16:11 rozhodl zápas útočník Erik Hrňa. Třetí čisté konto v sezoně uhájil brankář Marek Mazanec, potřeboval na něj 17 úspěšných zásahů.

Domácí nastoupili podruhé za sebou se zkušeným centrem Jiřím Novotným, neboť jim stále chyběla čtveřice zraněných útočníků. V úvodu si oba týmy pečlivě hlídaly obrannou modrou čáru a dění na ledě chyběla potřebná jiskra.

Postupně se hráči na obou stranách osmělovali ke střeleckým pokusům, z nichž nejnebezpečnější byl nápřah třineckého Martina Růžičky z prostoru mezi kruhy a bekhendová střela budějovického obránce Percyho. Potom se nechal vyloučit Valský za nesmyslný faul v útočném pásmu a hosté otevřeli skóre v početní výhodě: bombou z dálky do levého horního růžku budějovické branky se trefil Hrňa.

Začátek druhého dějství patřil Ocelářům, kteří byli aktivnější, zatímco hráči Motoru většinou jenom vyhazovali puky. V polovině základní hrací doby zahrozil střelou z výhodného postavení mezi kruhy Nestrašil, ale jeho pokus byl nepřesný. Jihočeši se zvolna probouzeli a po akci Pechovy řady si vynutili první přesilovku, v jejímž závěru se ocitl blízko vyrovnání Novotný, když tečoval Gulašovo nahození.

Potom ještě vypálil Abdul z přihrávky Novotného. Ve 35. minutě se před třineckým brankářem Mazancem objevil osamocený Valský, ale nezvládl finální kličku. Na protější straně Hrachovina zlikvidoval šanci Marcinka. Gesto fair play ukázal domácí kapitán Gulaš, jenž odvolal vyloučení Davida Musila.

V úvodu třetí části Motor přežil oslabení, jehož větší část se přesouvala z druhé třetiny, a zahájil ofenzivní manévry. Dobývání zkušené obrany Třince však zůstávalo bez efektu i po střele Valského z levé strany a průniku Ondráčka až před Mazance. Přesto domácí zvyšovali tlak. Minutu a půl před sirénou zkusili power play, ale bomba Gulaše jenom orazítkovala Mazancovu hůl, další kapitánova střela se zastavila o betony.

Jihočeši předvedli snaživý a obětavý výkon, ale střelecký recept na zkušený a kompaktní celek Třince nenašli. Hostům tak nakonec k plnému bodovému zisku postačilo využití jediné přesilovky.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Soupeři pomohl gól, ale po celý zápas předváděl zodpovědnou hru připomínající play off. Třinec má výborně organizovaný kvalitní tým, jehož hráči přesně vědí, co mají dělat, každý zná perfektně svoji roli. Dnes předvedl výborný výkon, mohu jen blahopřát k výsledku."

Václav Varaďa (Třinec): "Oba týmy hrály velmi dobře v obranném pásmu, zápas měl nádech play off. Bylo to o jednom gólu. Dali jsme ho my a snažili jsme se ohlídat si to, nepustili jsme domácí do vážnější šance. Pokud tam nějaká byla, podržel nás brankář Mazanec. Kluky musím pochválit za výkon, plnili všechno, co jsme si řekli a odehráli výborný zápas."