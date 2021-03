Oceláři po pauze excelovali, jejich kapitán ale nedohrál

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Kouč třineckých hokejistů Václav Varaďa už před startem čtvrtfinálové série s Brnem říkal, že do tréninků zařadil cvičení, aby hráčům jezdily od začátku nohy. A jeho metody podle všeho zafungovaly. Na Ocelářích se v prvním souboji neprojevila třináctidenní pauza od posledního utkání, už po 111 sekundách vedli 2:0 a nakonec zvítězili 5:0.

Varovným příkladem byl pro Třinec i Liberec, který v sérii s Hradcem Králové musel v úvodním utkání otáčet skóre z 0:3. "Hráče jsme nabádali, aby nic nepodcenili. Viděli jsme v sériích, které se hrály, že některé týmy zaspaly, protože měly dlouhou pauzu," uvedl Varaďa v rozhovoru s novináři. "Skvělý start nám pomohl. Celý tým se uklidnil a hráli jsme od začátku do konce svou hru. Káca (Ondřej Kacetl) byl skvělý v bráně. Jsme rádi, že máme první vítězství," doplnil Martin Růžička, který ve třinácté minutě zvýšil na 3:0.

Třineckého útočníka také potěšilo, že se o góly staraly i ostatní formace. Po dvou dala druhá i třetí řada. Poslední dva góly padly v přesilových hrách. "Je to extrémně důležité, protože jedinci nebo lajny vám to těžko vyhrajou. Vždy je důležitý tým a to se potvrdilo," pokračoval Růžička.

Sám skóroval do odkryté branky po krásné přihrávce Petra Vrány, jehož návrat do sestavy byl pro tým vzpruhou. Třinecký kapitán chyběl Ocelářům v posledních třech kolech základní části kvůli úmrtí manželky. "Je jedním z našich lídrů, je to kapitán. Jsme strašně rádi, že se vrátil. Přináší strašně moc," podotkl Růžička.

"Odvedl hlavně spoustu defenzivní práce, například vyvážení kotoučů z obranného pásma. Je schopen v plné rychlosti s hlavou nahoru dělat správná rozhodnutí. Přihrávka na gól Martina Růžičky byla skvělá. Hrál velmi dobře," konstatoval kouč.

Vrána ale zápas nedohrál. Ve třetí třetině jej tvrdě srazil na led brněnský obránce Michal Gulaši a domácí kapitán ve 44. minutě odstoupil. Rozhodčí střet nepotrestali. "Zákrok jsem viděl na střídačce jen z jednoho záběru na tabletu. Brněnský hráč byl v posedu a buď byl Petr trefený ramenem, nebo kolenem, musím se na to ještě podívat. Možná to bylo malinko pozdě," řekl Varaďa.

Vrána těžce rozdýchaval už ve druhé třetině faul Rhetta Hollanda. Od třetí třetiny přibývaly v zápase drobné šarvátky a strkanice. "Je to play off, nikdo nám nedá nic zadarmo. Takhle to je a asi i bude," pronesl Růžička a dodal, že si není jistý, zda Vrána do druhého utkání nastoupí.

Série bude pokračovat v neděli od 17:00 v Třinci. Domácí hráči před třemi lety v jediném vzájemném souboji v play off také ovládli první finálový zápas, ale následně už nevyhráli. "Budou hrát hodně podobně jako dnes, budou se snažit o svou hru. Co jsem hlavním trenérem v Třinci, hrají přibližně stejně. Nic jiného neočekávám," řekl Varaďa směrem k dalšímu duelu.