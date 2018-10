Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté porazili v 8. kole extraligy v derby Vítkovice 4:2 a poprvé v probíhajícím ročníku vyhráli dva zápasy za sebou. Pod vítězství vicemistra se podepsali Rostislav Martynek, Erik Hrňa, Martin Gernát a při power play uzavřel skóre Martin Adamský, který před utkáním převzal cenu pro nejrychlejšího bruslaře minulé sezony. Hostům nepomohly ani dva góly Patrika Zdráhala.

Skóre se měnilo už ve třetí minutě. Chmielewski nezištně přihrál puk do předbrankového prostoru, kde si ho našel Martynek a nekompromisně zavěsil. Úspěšný střelec, který převážně nastupuje v prvoligovém Frýdku-Místku, mohl v přečíslení dvou na jednoho i zvýšit, ale po přesném pasu Hrni se netrefil mezi tři tyče Bartošákovy branky.

Práci měl v úvodní třetině i rozhodčí u videa, který posuzoval, zda střela Květoně nepřešla brankovou čáru. Vyrovnat se ale Vítkovicím povedlo až z pohotové dorážky Zdráhala. Stejný hráč mohl skóre v brejku dva na jednoho překlopit na stranu hostí, jenže Hrubec ho vychytal. Poté stálo při Vítkovicích štěstí, když se za Bartošákem rozezněla horní tyč.

V prostřední třetině se hrál opatrnější hokej a zákonitě ubylo šancí. Přesto přinesla jeden krásný moment a Třinec byl odměněn za větší aktivitu. Hrňa, který si v předchozích dvou týdnech zvyšoval sebevědomí ve Frýdku-Místku a začínal zápas jako třináctý útočník, vymetl z levého kruhu horní růžek. Zpět do hlavního týmu mu pomohla i početná marodka Ocelářů, kterým chybí v útoku Růžička, Polanský, Viedenský a Bukarts.

Třinec nehodlal v úvodu třetí části těsně vedení jen bránit a držel puk nejen daleko od Hrubce, ale vytvářel si i šance. Svačina ještě minul odkrytou branku, ale vzápětí obránce Gernát ranou zpoza kruhu překonal Bartošáka. Naděje Vítkovic tím nezhasly, ale zpět do hry je nevrátila ani 66 sekund dlouhá přesilová hra pět na tři, v níž si nic moc nevytvořili. Agilní Zdráhal ještě v power play zdramatizoval závěr v čase 59:34, ale při pokračující hře bez brankáře udělal Adamský tečku za zápasem.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Všichni viděli vyrovnaný zápas, Vítkovice sahaly po bodech. Těší nás lepší produktivita, branek ale mohlo být víc. Zápas rozhodly naše ubráněná oslabení, ve kterých hosté pořádně tlačili. Závěr jsme si dobře pohlídali, takticky jsme drželi střední pásmo. Chtěl bych pochválit Šimona Hrubce za skvělý zápas a vyzdvihuji obrannou hru, která byla výborná."

Jakub Petr (Vítkovice): "V úvodu jsme chtěli přečkat tlak Třince, což se nám nepovedlo, ale ještě v první třetině jsme vyrovnali. Zlom nastal ve druhé třetině při přesilovce pět na tři, kterou jsme nevyužili. Celkově jsme ve druhé části tahali za kratší konec a byli horší. I po třetí brance domácích to pro nás bylo hratelné, naši hráči bojovali, nic nezabalili. To ale patří k derby. Naše bolest však tkví v tom, že se málo tlačíme do střeleckých příležitostí. V tomto směru jsme od Třince dostali lekci."

HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 3. Martynek (Chmielewski), 34. Hrňa (M. Kovařčík, D. Musil), 45. Gernát, 60. Adamský (Marcinko) - 11. P. Zdráhal (D. Krenželok), 60. P. Zdráhal (Šidlík, D. Květoň). Rozhodčí: Mrkva, Šír - Ganger, Tošenovjan. Vyloučení: 5:3. Bez využití. Diváci: 4844.

Třinec: Hrubec - Krajíček, Gernát, D. Musil, Galvinš, Matyáš, M. Doudera - Martynek, Marcinko, Chmielewski - Svačina, Cienciala, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Kofroň - Rudovský, Hladonik, Dravecký - Hrňa. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

Vítkovice: Bartošák - De la Rose, Výtisk, Šidlík, D. Krenželok, Baranka, Hrbas - Schleiss, Lev, Szturc - Pytlík, Mahbod, Dej - Tybor, O. Roman, D. Květoň - P. Zdráhal, Š. Stránský, Kucsera. Trenéři: Petr a Trnka.