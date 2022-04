Oceláři jsou s pohárem doma, fanoušci je vítali nápisem Mistři

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté vyhráli extraligu počtvrté v klubové historii, ale poprvé zažili prvotní oslavy triumfu v hale soupeře. Do domácího prostředí se přesunuli v noci a dorazili před Werk arénu před šestou hodinou ranní. Na místě je čekalo několik desítek fanoušků, kteří přivítali týmový autobus s nápisem i skandováním: "Mistři".

Bezprostředně po zápase říkal autor zlatého gólu Vladimír Svačina, že nemají oslavy naplánované a že se bude improvizovat. Dokonce nevyloučil, že by mohli zůstat v hlavním městě. Ale po prvních opojných chvilkách v pražské hale zamířili Oceláři zhruba kolem jedné hodiny směr Třinec.

Několik stovek fanoušků slezského klubu sledovalo zápas nejen přímo v O2 areně, ale také na náměstí Svobody v Třinci na velkoplošné obrazovce. Na příjezd svých hrdinů se vydalo zhruba třicet až čtyřicet příznivců. Počet by byl vyšší, pokud by se doba návratu nekryla se začátkem ranní směny v železárnách.

Oceláři po příjezdu ukázali fanouškům Masarykův pohár, společně si zaskandovali a udělali pár fotek na památku. Ochuzeni ale nebudou ani ostatní. V plánu je tradiční jízda městem otevřeným autobusem, kterou hráči podnikli při všech třech předchozích titulech.

Oslavy pro veřejnost budou pokračovat 7. května na Hutnickém dni, na kterém posledně v roce 2019 vystoupil tým na pódiu a poté se několik hodin podepisoval davu lidí. Autogramiáda proběhne i v Kauflandu, termín ještě bude upřesněn.

Odcházím šťastný, řekl Varaďa po třetím třineckém titulu

Trenér Václav Varaďa zakončil své pětileté angažmá na střídačce extraligového Třince třetím titulem v řadě a dorovnal tak bilanci Zdislava Tabary a Františka Výborného. V novodobé české historii nebyl nikdo úspěšnější. Šestačtyřicetiletý kouč již s předstihem oznámil, že i přes platnou smlouvu na střídačce Ocelářů končí. Své další angažmá zatím neřešil, věří ale, že se do Třince ještě v budoucnu vrátí.

"Je to neskutečné. Na to, že mi je teprve 46 roků, je to hezké. Pořád ale v sobě mám oheň, chtěl bych to vyhrát znovu. Hokej budu vždycky dělat, abych vyhrávat," řekl dojatý Varaďa po čtvrtečním šestém finálovém zápase na ledě Sparty.

V průběhu rozhovorů s novináři se několikrát v jeho očích objevily slzy. "Jestli jsem byl někdy více dojatý? V normálním životě určitě jo, ale v hokeji ne. Hlavně ty první momenty ještě na střídačce jsem byl hodně naměkko. Když se mi ale narodily dcery, to byly pocity ještě úplně jiné. To nejde přirovnat k ničemu," řekl Varaďa.

Třinec v této sezoně potvrdil nadvládu nad českým hokejem. Získal třetí titul v řadě, což se v novodobé historii podařilo jen Vsetínu. Podle Varadi je úspěch Slezanů výsledkem každodenní práce. "S realizačním týmem jsem pečlivě vybíral hráče, kteří přišli. Doplňovali jsme kluky do týmu, že jsem se v nich nespletl, mě hrozně těší. Moje pětiletá etapa v Třinci končí, hrozně si vážím, že tým pode mnou chtěl vždycky vyhrávat. Odcházím opravdu šťastný," uvedl Varaďa.

Valaši získali v letech 1995 až 1999 dokonce pět titulů v řadě a i bilance Třince mohla být lepší. V sezoně 2019/20 se play off nedohrálo kvůli pandemii koronaviru a i tehdy byli Oceláři velkým adeptem na zisk zlatých medailí. "Čtyři finále jsou i tak parádní. K tomu jedno druhé místo v základní části té nedohrané sezony. Tohle je skvělé. Tři vítězství v play off jsou v téhle době hokeje něco neskutečného," cenil si.

Na další triumf už ale bude Třinec útočit bez Varadi. Úspěšný kouč totiž v klubu končí. Přestože v dubnu 2020 podepsal sedmiletou smlouvu, rozhodl se po sezoně nečekaně odejít. "V první řadě bych chtěl poděkovat Jánu Moderovi a Janu Czudkovi za to, že mi dali šanci Oceláře trénovat. Šel jsem do toho s tím, že do tří let uděláme titul, podařilo se to po dvou. Je fantastické, že se to povedlo třikrát v řadě. Neskutečné. Přál bych Třinci další úspěchy, ale v závěsu je spousta vlčáků, fandit budu. Věřím, že moje kroky se třeba do klubu ještě v budoucnu vrátí," uvedl Varaďa.

Krátce po skončení finále vysvětlil, proč se rozhodl odejít. "Dělám to, jak to nejlíp umím. Jsem přesvědčený, že ta moje cesta je správná, že je nejlepší. Držím se své vize, klub jde jinou cestou, proto se teď rozdělíme. Věřím ale, že si ji zpátky zase někdy najdu," řekl s tím, se rozešel s plány sportovního ředitele Jana Peterka.

"Vyžaduju stoprocentní přístup ve funkci hlavního trenéra i šéftrenéra klubu. Viděl jsem malinko odlišnou cestu, kde se klub nějakým způsobem nacházel a nešlo to ani po dlouhé době, kdy jsem se snažil najít cestu s klubem, aby věřil mé cestě," uvedl. Zároveň ale podotkl, že věří, že s Oceláři nespálil mosty a jednou se vrátí.

Svou další budoucnost bude teprve řešit. Při play off se chtěl soustředit na Oceláře. "V tuhle chvíli žádnou nabídku na stole nemám. Samozřejmě jsou týmy v Česku, které mě kontaktovaly, když jsem svůj odchod z Třince oznámil. Taky jsou týmy ze špičkových zahraničních soutěží, které mě kontaktovaly. Všem jsem říkal, že se tím teď nechci zaobírat, že se chci stoprocentně soustředit na sezonu s Třincem," podotkl.

Rozhodně chce trénovat dál. "Hokej miluju a chci trénovat. Ale kde to bude? Budu to pečlivě zvažovat a rodina v tom určitě bude hrát velkou roli. V žádném případě ale nejsem vyhořelý. Naopak jsem hladový a chci vyhrávat. A věřím, že můj tým vždycky bude chtít vyhrávat," řekl.

V minulých týdnech se spekulovalo, že by mohl zamířit do Švýcarska, nebo se přesunout do zámoří, kde řadu let působil v NHL. "Čas, kdy budu na nabídku čekat, strávím inspekčními cestami, budu se snažit zdokonalit v tom, co dělám a umím. Podniknu cesty do zahraničí. Na jednu stranu se na to těším, zase ale vím, že mi hokej bude chybět. Budu chtít trénovat co nejdřív, ale takhle to prostě mělo být. Správný moment pro mě vyvstane. Ať to bude kdekoliv," uvedl Varaďa. Klidně by začal trénovat nový tým okamžitě. Žádný odpočinek po náročné sezoně nepotřebuje. "Jsem nažhavený zase trénovat," pousmál se.