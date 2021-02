Oceláři dominovali v derby a porazili Vítkovice vysoko 7:1

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté ovládli ve 42. kole extraligy derby s Vítkovicemi a po výsledku 7:1 si připsali pátou výhru v řadě. Úvodní třetina přitom patřila hostům a střeleckou aktivitu 13:1 vyjádřili vedoucím gólem. Domácí otočili pěti brankami během 22. až 39. minuty, dvakrát se při obratu trefil Miloš Roman. Nejvíce bodů posbíral v zápase Michael Špaček, který po příchodu z Tappary Tampere dal ve čtvrtém zápase za Oceláře první gól a k němu přidal dvě asistence.

Vítkovice už v Třinci prohrály v polovině prosince 0:6, začátek utkání ale nenasvědčoval, že opět utrží debakl. Domácí zasypali před dvěma dny Karlovy Vary 51 střelami, ale v úvodní třetině se zmohli jen na jednu a hlavně se bránili.

Hosté se zaslouženě ujali vedení v páté minutě z nenápadné situace. Zdálo se, že má Kacetl puk po Irglově střele pod kontrolou. Pozorný Mallet si ale všiml, že mu kotouč propadl za záda a pohodlně ho doklepl do prázdné branky.

Vítkovice více ze své aktivity nevytěžily a měly i štěstí při pokusech bratří Kovařčíků. Ondřej trefil tyč, Michal dostal v přečíslení puk na brusle a při zakončení už byl blízko před Dolejšem, kterého i tak donutil k jedinému zásahu v třetině.

Trenérský cit prokázal domácí kouč Varaďa, když prohodil ve druhém a čtvrtém útoku Romana a Michala Kovařčíka. Obě řady vstřelily v prostřední části všech pět gólů a prosadily se hned ve svém prvním střídání po změně. Roman vyrovnal ve 22. minutě po průniku Špačka, po přihrávce Michala Kovařčíka otočil za 73 sekund Hrňa střelou z mezikruží nad lapačku Dolejše.

Kacetl vychytal Hrušku, než Třinec udeřil dvakrát během 34 vteřin při hře čtyři na čtyři. Michal Kovařčík zvýšil na 3:1 precizní střelou z levého kruhu a po krásné souhře zakončoval Roman do prázdné branky. V závěru třetiny ještě ujel Ondřej Kovařčík a přidal pátý gól.

Vítkovice nastoupily do třetí třetiny v brance se Svobodou, který ale brzy inkasoval. V přesilové hře ho překonal Špaček. Kreativní centr má na kontě už sedm bodů (1+6) ve čtyřech zápasech. Domácí Hrňa poté neuspěl se zakončením mezi bruslemi, ale sedmý gól padl. Prosadil se zblízka Stránský, který má v čele tabulky střelců už 27 zásahů ve 39 zápasech. Hosté ještě mohli zkorigoval, ale Kacetl kryl únik Lakatoše.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Jsem rád za konečný výsledek po té šílené první třetině, kdy jsme byli strašní. Chybělo nám nasazení, emoce. Bylo to hodně vlažné v rámci všech útoků. Vypadalo to jak přátelské utkání, ve kterém na výsledku nezáleží. Vítkovice byly o třídu lepší a měli jsme kliku, že to skončilo 0:1. Museli jsme hráčům ukázat o přestávce pár věcí a říci, co bylo v první třetině špatně. Po pauze jsme se na ně vrhli a vzali zápas do našich otěží. Sehráli jsme situace velmi dobře, dali góly a zápas kontrolovali. Jsem rád že si hráči po té první třetině uvědomili, že takhle to nejde. Týmy se samy neporazí."

Miloš Holaň (Vítkovice): "V první třetině jsme byli lepším týmem. Dali jsme gól, měli jsme dost přečíslení a dvě přesilovky, abychom domácím odskočili. Ale nepodařilo se to. Za druhou a třetí třetinu se můžu akorát omluvit fanouškům za ostudu, jakou jsme tu předvedli. Asi jsme si mysleli, že jsme zápas vyhráli a nastoupili jsme do druhé třetiny absolutně nesoustředění. Dostali jsme gól v prvním střídání, ve třetím a sesypali jsme se. Nedokážu si to vysvětlit."

HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 7:1 (0:1, 5:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 22. Miloš Roman (Michael Špaček, Rodewald), 23. Hrňa (M. Kovařčík), 35. M. Kovařčík (M. Doudera, O. Kovařčík), 37. Miloš Roman (Freibergs, Michael Špaček), 39. O. Kovařčík, 44. Michael Špaček (Gernát), 53. M. Stránský (Martin Růžička) - 5. Mallet (Irgl). Rozhodčí: Hodek, Šír - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Bez diváků.

Sestavy:

Třinec: Kacetl - Gernát, M. Doudera, D. Musil, Freibergs, M. Adámek, Jaroměřský - Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský - Rodewald, Michael Špaček, M. Kovařčík - Kurovský, Marcinko, Hrehorčák - O. Kovařčík, Miloš Roman, Hrňa - Dravecký. Trenér: Varaďa.

Vítkovice: Dolejš (41. Miroslav Svoboda) - Gewiese, Galvinš, Pyrochta, L. Kovář, L. Doudera, Koch - Lakatoš, J. Hruška, Svačina - Irgl, Flick, Mallet - Dej, Werbik, L. Krenželok - Schleiss, Stach, Fridrich. Trenér: Holaň.