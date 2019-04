Brno - Dnes je to na den přesně deset let, co majitel hokejové Komety Libor Zábranský koupil pro Brno extraligovou licenci od Znojma. Nyní stojí jeho klub jako dvojnásobný mistr republiky a jeden z vážných adeptů na zisk Prezidentského poháru před branami semifinále play off s vítězem základní části Libercem.

První utkání se uskuteční ve středu na severu Čech, Kometa tam odjíždí v kompletním složení. "Očekávám parádní hokej," řekl Zábranský před reprízou předloňského finále, po němž Brno slavilo první novodobý titul. Před semifinálovou sérií se ale o letošních cílech nehovořilo, alespoň ne nahlas a před novináři.

Kometa postoupila mezi čtyři nejlepší celky v nejkratším možném čase po čtyřech výhrách nad Hradcem Králové, takže do prvního duelu v Liberci měla deset dní zápasové volno. "Je to něco jiného než třeba reprezentační pauza během února. V ní se ještě honí kondice, ale nyní je to převážně o taktice," uvedl Zábranský.

On sám považuje za obrovskou výhodu, že jeho tým měl tak dlouhou dobu čas na přípravu i regeneraci. Majitel a trenér si nemyslí, že by hráči nějak trpěli delším herním výpadkem. "My máme natolik zkušené mužstvo, že herní pohotovost se u našich kluků nemusí udržovat. V přípravě na tato utkání jedeme stejně jako roky před tím, model máme zažitý, nic na něm neměníme," poukázal Zábranský na osvědčený způsobu přípravy, který přinesl ovoce.

Kometa čekala až do sobotního večera na soupeře pro semifinále, ve hře byl s Libercem ještě Třinec. "Nebyl to zase tak velký rozdíl v přípravě. Každý z nich je trochu jiný, ale padlo to na Liberec, který má vynikající hráče a spoustu předností," řekl Zábranský, ale už nekonkretizoval. "To si nechám pro sebe," usmál se.

Obhájce titulu v sezoně s Libercem třikrát prohrál a jen jednou vyhrál. Není to ale pro něj žádný strašák. "Začíná se od nuly, je to nová soutěž," potvrdil Zábranský starou pravdu, s níž má navíc čerstvé zkušenosti s Hradcem Králové. Brno s ním v základní části čtyřikrát prohrálo, ale ve čtvrtfinále ani jednou.

Do přípravy týmu vydatnou měrou zasáhnou videorozbory hry soupeře, roli může hrát každý detail. "Vynikající práci v tomto směru dělá náš videokouč Jirka Horáček. Stráví desítky hodin u monitoru," podotkl brněnský boss. Už v neděli, tedy ani ne den po tom, co se potvrdil Liberec jako brněnský soupeř, měl realizační tým k dispozici perfektní videomateriály.

Na video chodí mužstvo v drtivé většině pospolu. "Jen občas si vezmu někoho na dovysvětlení nějaké konkrétní situace," vysvětlil Zábranský a upřesnil, jaký čas je v jeho Kometě na takové rozbory potřeba: "Jsem zastáncem toho, že 10 až 12 minut bohatě stačí. Podle mě je víc než půlhodina moc a hráči to pak už nevnímají."

Konkrétně ale Zábranský neupřesnil, nač se jeho tým směrem k Liberci připravoval: "Díváme se na jejich silné stránky a ty jsou celou sezonu pořád stejné. Projíždíme všechno a pak to hráčům v té zkrácené verzi servírujeme," zobecnil.