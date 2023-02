Oceán vyplavil v Japonsku železnou kouli, spekuluje se o špionáži i UFO

Tokio - V japonském pobřežním městě Hamamacu vyplavil oceán na pláž železnou kouli o průměru 1,5 metru. Úřady uklidnily obyvatele, že se nejedná o výbušné zařízení, účel předmětu ale neznají. Na sociálních sítích se objevilo množství spekulací, podle nichž by mohlo jít o špionážní balón, UFO či objekt spojený s japonským anime seriálem Dragon Ball, napsal dnes deník The Guardian.

Japonská policie začala velkou oranžovo-hnědou kouli zkoumat poté, co si jí tento týden při procházce všimla místní žena. Předmět ležel v písku jen několik metrů od břehu Tichého oceánu.

Policisté oblast uzavřeli a přivolali experty na výbušniny v ochranných oblecích, aby podrobněji prozkoumali vnitřek koule pro podezření, že by mohlo jít o minu. Tato teorie ale byla zavržena poté, co odborníci pomoci rentgenové technologie zjistili, že předmět je dutý.

Podle listu The Guardian nic ani nenasvědčuje tomu, že by koule mohla být součástí špionážních aktivit nedaleké Severní Koreje nebo Číny. Na povrchu koule jsou patrná dvě držadla, což naznačuje, že předmět mohl být někde uchycen. To vedlo některé k prozaickému vysvětlení, že se jedná o kotvící bóji, která se jednoduše uvolnila a uplavala.

Jeden z místních obyvatel, který si pravidelně chodí na pláž zaběhat, se podivil nad tím, proč se koule zničehonic dostala do centra pozornosti. "Je tam už měsíc," řekl dotyčný televizi NHK. "Snažil jsem se s ní pohnout, ale nedokázal jsem to," dodal.

Spekulace nepochybně podpořily nedávné zprávy o podezření Japonska, že nad jeho územím přeletělo v posledních letech několik čínských špionážních balónů.

Spojené státy nedávno nechaly u svého pobřeží sestřelit balón, který byl podle vyjádření amerických představitelů součástí rozsáhlého čínského programu vzdušné špionáže. Čína zase obvinila USA, že své balóny vyslaly v posledních letech nad citlivé čínské oblasti Tibetu a Sin-ťiangu.