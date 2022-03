OC: Odložení respirátorů zpříjemní nakupování, rizikem je inflace

Praha - Zrušení povinnosti zakrytí dýchacích cest v prodejnách podle zástupců obchodních center zpříjemní lidem nakupování. Pozitivní vliv je patrný už nyní především v jídelních zónách. Prudký nárůst návštěvnosti ale centra v nejbližší době nečekají. Chuť lidí nakupovat by mohla srazit vysoká inflace, případně dění na Ukrajině. Vyplývá to z ankety ČTK mezi pražskými obchodními centry a dalšími zástupci oboru. Respirátory nejsou v obchodech či službách povinné od pondělí.

Nákupní centrum Palladium v centru Prahy sleduje už několik týdnů kladný dopad postupného uvolňování protiepidemických opatření. Nejvýrazněji se projevuje v návštěvnosti gastronomických provozů, kde bylo dříve nutné prokazovat se dokladem o dokončeném očkování proti koronaviru či prodělaném covidu. "Od začátku tohoto týdne vidíme opět mírné navýšení návštěvnosti, které už může souviset s komfortnějším nakupování bez roušek," uvedl ředitel marketingu a PR centra Palladium Milan Rumler.

Návštěvnost v současné době podle Rumlera ovlivňují také jarní prázdniny ve školách. Pozitivně působit může i začínající jaro, kdy panuje trend vyšší chuti k nakupování. Rumler dodal, že zatím na návštěvnosti není znatelný výrazný či prokazatelný vliv války na Ukrajině, nebo příliv uprchlíků do ČR.

"Nošení respirátorů jednoznačně řadu našich zákazníků odrazovalo od nákupů nebo od delšího setrvání v centru," řekla ředitelka centra Fashion Arena Prague Outlet Lenka Čapková. Češi podle ní v posledních dvou letech začali nakupovat kvalitnější a dražší zboží, ale průměrná doba návštěvy centra se zkrátila. Původně značná očekávání od rozvolnění centrum zmírnilo v důsledku rostoucí inflace nebo zdražení pohonných hmot.

Čapková dále uvedla, že v prvních dnech rusko-ukrajinského konfliktu návštěvnost klesla. Uplynulý víkend ale už byla na slušné úrovni. Mnoho lidí podle ní také přichází darovat potřebné zboží do vyhrazeného prodejny, kterou na pomoc Ukrajině Fashion Arena uvolnila.

V centrech, která jsou pod správou společnosti CBRE, tento týden návštěvnost roste, ale spíše v řádu jednotek procent. "To může být ovlivněno i celou řadou jiných drobných faktorů. Nedá se tedy paušálně říci, že by zrušení tohoto konkrétního opatření přimělo nějaké zásadnější množství lidí přijít do obchodních center," řekl zástupce vedoucího správy obchodních center a vedoucí maloobchodního marketingu v CBRE Pavel Urban. Na tuto sobotu a neděli nepředpokládá výrazný nápor zákazníků nad rámec výplatního víkendu a období, kdy lidé mění zimní oblečení za jarní.

Asociace nákupních center uvítala rozvolnění protiepidemických pravidel a věří v růst návštěvnosti. "Proti tomu jdou obavy a nejistota ohledně konfliktu na Ukrajině, které ovlivňují náladu v celé společnosti," dodal předseda výkonného výboru asociace Jan Kubíček.